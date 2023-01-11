ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке — будет продавать юани

Банк России сообщил, что с 13 января в рамках валютного правила вернется к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль». Минфин сообщил о планах с 13 января по 6 февраля выставить на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб. в соответствии с прогнозным показателем по недополученным нефтегазовым доходам. Курс доллара на этом фоне упал на 1,35 руб.

«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца»,— говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения бюджетного правила не меняются. ЦБ сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.

Минфин РФ назвал целями решения о проведении операций на внутреннем валютном рынке «повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Ведомство ожидает в январе недополучение нефтегазовых доходов бюджета на уровне 54,5 млрд руб. В связи с этим с 13 января по 6 февраля он ежедневно намерен выставлять на продажу эквивалент 3,2 млрд руб. «В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы»,— отмечается в сообщении Минфина.

Курс рубля укрепился на фоне публикации новости. За полчаса доллар на Мосбирже упал с 69,55 руб. до 68,44 руб. В целом за торговый день российская валюта укрепилась на 1,35 руб. Курс евро снизился на 1,15 руб.