Минфин взял за правило

После десятимесячной паузы Минфин с 13 января возобновляет интервенции на валютном рынке по возрожденному в новом виде бюджетному правилу. Возвращение происходит в несколько необычной форме: пока ведомство через Центробанк будет не покупать, а продавать валюту (ранее речь большей частью шла о ее приобретении в резервы), и это будут уже не признанные «токсичными» доллары, евро и фунты, а только китайский юань. Минфин и эксперты рассчитывают, что возобновление операций снизит влияние мировой конъюнктуры нефтегазового рынка на российские госфинансы, в том числе сгладит колебания курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин РФ сообщил в среду, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу на рынке валюту на 54,5 млрд руб., ежедневный объем интервенций составит 3,2 млрд руб. В этот период и далее «операции по покупке/продаже валюты будут проводиться Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань—рубль"», пояснило ведомство. Интервенции возобновляются «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы». По итогам торгов в среду доллар, евро и юань заметно подешевели на Московской бирже, рубль укрепился.

Возвращение Минфина на рынок для многих его участников стало неожиданным, однако позволяющий это закон о новой конструкции бюджетных правил был принят Госдумой еще осенью. Речь, напомним, идет о начатой еще в 2017 году практике ежедневной покупки валюты в рамках прежнего бюджетного правила для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен и для пополнения резервов. В истории этих операций были, впрочем, и периоды работы механизма «в другую сторону»: с падением цен на нефть с апреля по декабрь 2020 года Минфин не покупал, а продавал валюту. Последний раз Минфин определял сумму таких интервенций в начале февраля. После начала военной операции РФ на Украине покупки были приостановлены вместе с бюджетными правилами. Как теперь выяснилось, практически на десятимесячный срок.

В течение года большая часть нефтегазовых допдоходов шла на текущие расходы, а к концу 2022-го правительство провело через Госдуму закон о новых, более мягких бюджетных правилах. В усеченном виде они заработали с 2023 года (в части пополнения резервов), в полной мере (с нормами об установлении потолка расходов) вступят в силу с 2025-го. Из-за санкций, влияющих на объем добычи российской нефти и размер ценового дисконта, власти решили уйти от «цены отсечения» и курса рубля при разделении нефтегазовых доходов на те, что можно тратить, и те, что следует сберегать. Без особых расчетов базовые нефтегазовые доходы были определены «твердой» суммой 8 трлн руб. (это фактически повысило «цену отсечения» с $44 до $62–63 за баррель).

Раскладку «базы» по месяцам Минфин привел во вчерашнем сообщении. В январе базовые нефтегазовые доходы составят 585,1 млрд руб., далее они будут колебаться в диапазоне от 653,4 млрд до 694,3 млрд руб. в месяц. Если прогнозные доходы будут выше «базы», Минфин станет покупать валюту на сумму превышения, если ниже — продавать. Именно второй сценарий реализуется сейчас. Последние недели Urals упала в цене: в декабре она стоила всего $50,5 за баррель при бюджете-2023, рассчитанном исходя из $70,1 (см. “Ъ” от 9 января). В январе, по оценке Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов составит 54,5 млрд руб. Именно эту сумму (эквивалент в юанях) Минфин и направит на продажу с 13 января по 6 февраля.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста» полагает, что при нынешних параметрах (3330 руб. за баррель Urals и декабрьской добыче 10,5–11 млн баррелей в сутки) в ближайшие месяцы Минфин с высокой вероятностью будет вынужден продавать валюту, а не покупать. По ожиданиям аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», в условиях действия ценового потолка на российскую нефть возобновление покупок может случиться только при заметном ослаблении рубля и покупки в этом сценарии станут дополнительным дестабилизирующим фактором. Тем не менее, по их оценкам, возобновление операций сгладит колебания валютного курса, связанные с волатильностью цен на российскую нефть и ее объемов.

Вадим Вислогузов