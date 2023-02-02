Reuters: Минфин может выделить ЦБ валюту на 80 млрд рублей для продажи по бюджетному правилу

Министерство финансов России на период с 7 февраля по 6 марта может выделить Центральному банку валюту в эквиваленте 80 млрд руб. ($1,14 млрд) для продажи на внутреннем рынке для компенсации недополученных бюджетом нефтегазовых доходов, следует из консенсус-прогноза, основанного на опросе шести рыночных аналитиков, который провело Reuters. По информации агентства, о новых валютных интервенциях Минфин должен объявить завтра, 3 февраля.

Диапазон оценок аналитиков, опрошенных Reuters, составил от нуля до 205 млрд руб.

По оценке Минфина, в начале января бюджет недополучил 54,4 млрд руб. нефтегазовых доходов. Соответствующую сумму в китайском юане ведомство выделило Банку России для продажи на период с 13 января по 6 февраля. В настоящее время ЦБ ежедневно продает валюту на 3,2 млрд руб. Если прогноз агентства оправдается, Центробанк за каждую биржевую сессию начнет продавать валюту на 4,4 млрд руб.

В ноябре Владимир Путин смягчил бюджетное правило на ближайшие три года и увеличил налоги для нефтегазовых компаний. После десятимесячной паузы Минфин с 13 января возобновил интервенции на валютном рынке по возрожденному в новом виде бюджетному правилу — валюта не покупалась, а продавалась. Согласно правилу, если фактические нефтегазовые доходы будут превышать расчетные, ЦБ покупает валюту дружественных стран и направляет ее в резервы, если наоборот — продает валюту из Фонда национального благосостояния и получает рубли.

По данным Минфина, в январе стоимость Urals составила $49,48 за баррель при заложенной в бюджет цене нефти $70 за баррель. По оценке аналитиков Bloomberg и Citigroup, если нефть марки Urals будет стоить $25–35 за баррель, уже в 2023 году резервы ЦБ в юанях будут исчерпаны.

О ситуации на валютном рынке — в материале «На рубль давит потолок».

Эрдни Кагалтынов