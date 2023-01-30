На рубль давит потолок

Биржевой курс доллара после трехнедельного перерыва вернулся выше уровня 70 руб./$. Укрепили позиции относительно российской валюты евро и юань. На фоне сокращения спроса на рубли со стороны экспортеров, а также скорого введения эмбарго на российские нефтепродукты инвесторы постепенно наращивают вложения в иностранную валюту.

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В понедельник 30 января курс доллара на Московской бирже после трехнедельного перерыва вернулся выше уровня 70 руб./$. При этом уверенное укрепление американской валюты произошло не сразу: во время утренней сессии и в первые часы основных торгов курс находился возле уровня закрытия пятницы (69,46 руб./$). Ситуация резко ухудшилась после полудня. К 16:00 курс доллара впервые с 11 января превысил уровень 70 руб./$, а на закрытии торгов составил 70,4 руб./$. Этот результат почти на 1 руб. превысил значение закрытия пятницы. Курс европейской валюты вырос на 1,1 руб., до 76,6 руб./€, максимума с 9 января. Трехнедельный максимум обновил и курс китайского юаня, который превысил 10,4 руб./CNY.

Вместе с тем ослабление российской валюты происходило без явного ажиотажа со стороны инвесторов. Объем торгов с долларом с поставкой «завтра» составил менее 65 млрд руб., что на 15% ниже результата предыдущего дня.

С евро объем торгов с трудом превысил 42 млрд руб., что сопоставимо с показателем пятницы. По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаила Шульгина, невысокие объемы торгов в основных валютах связаны с сезонно низким спросом на них со стороны импортеров и уменьшением объема предложения валюты экспортеров на фоне снижения экспортной выручки.

В первую очередь на курсы повлияло завершение налогового периода. «В связи с переходом на единый налоговый счет с 1 января 2023 года налоги должны уплачиваться не позднее 28 числа каждого месяца. Поскольку 28 января является выходным днем, налоги будут уплачены в понедельник 30 января»,— отмечается в отчете SberCIB Investment Research.

По оценке аналитиков, в понедельник экспортеры завершили уплату 0,6–0,7 трлн руб. НДПИ и налога на прибыль.

Завершение уплаты основных налогов лишило рубль краткосрочной поддержки, оставив национальную валюту один на один с невысокой стоимостью российской нефти и введением в действие ограничений на нефтепродукты со стороны ЕС, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. США и Европа прорабатывают два потолка цен на российские нефтепродукты — $100 за баррель для дизельного топлива и $45 за баррель для мазута. Лимиты цен вступят в силу с 5 февраля вместе с европейским эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Ожидания дальнейшего снижения нефтегазовых доходов страны давят на курс рубля уже сейчас, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Снижение предложения валюты со стороны экспортеров отчасти компенсирует предложение валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Но объемы продаж китайской валюты невелики и составляют около 3,2 млрд руб. в день.

К тому же, как отмечает Михаил Шульгин, Банк России на прошлой неделе не продавал юани из-за китайских новогодних праздников. Он не исключает того, что на этой неделе регулятор вернется к продажам юаней и компенсирует временный простой прошлой недели, что будет сдерживать ослабление рубля.

Однако влияние этого фактора будет ограниченным, поэтому ослабление рубля может продолжиться. По мнению Владимира Евстифеева, краткосрочная динамика рубля будет умеренно негативной, а курс доллара сместится в диапазон 70–73 руб./$. Негативное влияние может оказать решение ФРС. Михаил Васильев не исключает того, что американский регулятор повысит ключевую ставку на 25 б. п., до 4,75%, и сохранит жесткую риторику для борьбы с инфляцией. «Это может негативно сказаться на спросе на рисковые активы в мире, привести к укреплению доллара на глобальном рынке и оказать давление на сырьевые цены, включая нефть и газ»,— считает господин Васильев.

Виталий Гайдаев