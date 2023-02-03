Alphabet и Amazon слабо отчитались за четвертый квартал и весь 2022 год

В четвертом квартале выручка корпорации Alphabet выросла на 1%, до $76 млрд. Чистая прибыль упала на 34%, составив $13,6 млрд,— прибыль компании снижается четвертый месяц подряд. Сократилась и чистая прибыль Alphabet за 2022 год в целом — на 21%, до $60 млрд. Годовая выручка выросла на 10%, составив $282,6 млрд. Квартальная прибыль компании оказалась ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $15,3 млрд. Акции Alphabet снизились в четверг после окончания торгов на 5%. Снижение прибыли связано в первую очередь с падением доходов от онлайн-рекламы в условиях негативной макроэкономической ситуации.

Выручка компании от рекламы в Google — основной источник доходов Alphabet — в четвертом квартале снизилась на 3,5%, составив $59 млрд. Выручка от рекламы в видеосервисе YouTube также снизилась — на 7%, до $8 млрд. В условиях снижения прибыли и замедления роста выручки Alphabet несколько недель назад объявила о сокращении 6% сотрудников — 12 тыс. человек.

Сложная макроэкономическая ситуация влияет и на другие технологические компании. В четверг также представила отчетность Amazon. Компания закончила 2022 год с чистым убытком в $2,7 млрд против прибыли $33,4 млрд годом ранее. Это первый годовой убыток Amazon с 2014-го, он оказался хуже ожиданий аналитиков. Убыток связан в числе прочего с существенными инвестициями компании в производителя электромобилей Rivian, акции которого сильно упали в прошлом году после роста до этого,— компании Amazon принадлежит в нем 20%. Выручка компании за год выросла на 9,4%, до $514 млрд. Квартальная выручка выросла на 8,6%, до $149,2 млрд, чистая прибыль снизилась на 98%, до $278 млн. Акции Amazon упали после закрытия торгов на 5%. В январе компания также объявила о сокращении 18 тыс. сотрудников.

Ранее отчетность представили Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), у них также снижались квартальные выручка и прибыль. При этом результаты Meta оказались лучше ожиданий аналитиков, так что ее акции — единственной из этих хайтек-гигантов — выросли после публикации отчетности на 20%.

Яна Рождественская