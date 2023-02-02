Meta отчиталась лучше прогнозов аналитиков, акции подскочили в цене на 20%

В среду, 1 февраля, корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) представила финансовую отчетность (.pdf) за четвертый квартал и 2022 год в целом. Выручка компании в четвертом квартале снизилась на 4%, до $32,2 млрд, чистая прибыль сильно упала — на 55%, до $4,7 млрд. Тем не менее эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, так что акции Meta после закрытия торгов в среду выросли на 20%. В 2022 году в целом выручка компании сократилась на 1%, составив $116,6 млрд, а чистая прибыль — на 41%, до $23,2 млрд.

Несколько последних кварталов Meta показывала слабые результаты: так, во втором квартале 2022 года у нее впервые в истории упала выручка, неоднократно сокращалась прибыль. В прошлом году акции компании подешевели на 60%. Meta сталкивается с ростом конкуренции со стороны других соцсетей, при этом на рынок онлайн-рекламы в целом влияет негативная макроэкономическая ситуация. Кроме того, амбициозный проект метавселенной, представленный основателем Meta Марком Цукербергом в 2021 году, пока ведет, скорее. к росту расходов: убытки этого подразделения в прошлом году достигли $13,7 млрд.

В таких условиях Meta вынуждена активно сокращать издержки. В ноябре компания объявила о крупнейшем в ее истории сокращении сотрудников — она уволила 13% всего штата, то есть около 11 тыс. человек. Представляя нынешнюю отчетность, господин Цукерберг заявил, что 2023 год станет для компании «годом эффективности».

«Meta поймала цифровую волну, созданную локдаунами, и теперь пытается не потерять этот рост. В последние шесть месяцев компания приспосабливается, чтобы обеспечить плавный переход от периода роста цифровой рекламы, обусловленного локдаунами,— теперь ей приходится бороться со сложными экономическими условиями, с которыми столкнулись потребители по всему миру»,— считает директор по цифровой рекламе маркетинговой компании Mindshare Том Джонсон. По мнению аналитика банка UBS Ллойда Уолмсли, к концу года Meta может вернуться к двузначному росту выручки в процентах.

Яна Рождественская