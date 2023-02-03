Правительство одобрило продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при выкупе 90% облигаций

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту с условием выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных холдингом Veon в пользу российских инвесторов. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, выкуп может состояться в течение одного-двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит, сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций»,— сказал господин Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty (цитата по ТАСС).

О том, что правительство разрешило продажу «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту, 1 февраля сообщили РБК и Forbes. В конце января источник «Ъ» в правительстве сообщал, что комиссия не согласовала сделку в текущей конфигурации и отправила ее «на доработку».

В ноябре 2022 года топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым согласовал выкуп актива у нидерландского Veon в обмен на погашение долга. Однако Минфин потребовал, чтобы «Вымпелком» обеспечил исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций. Против сделки также выступили Минэкономики и Банк России. Схема продажи не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вымпелком" завис в Нидерландах».

Милена Костерева