РБК и Forbes: правительство разрешило продать «Вымпелком» российскому менеджменту

Правительственная комиссия согласовала продажу «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту. Об этом пишет РБК со ссылкой источник, близкий к участникам сделки, сумма которой не уточняется. Информацию также подтвердил источник Forbes.

О согласовании сделки РБК также сообщил чиновник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, были учтены замечания, что все держатели бондов должны получить равные условия.

В конце ноября 2022 года топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым договорился о выкупе актива у нидерландского холдинга Veon в обмен на погашение его долга. Позднее Минфин, Минэкономики и Банк России выступили против сделки. Схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вымпелком" завис в Нидерландах».