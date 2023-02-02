ТРЦ «Гринвич» через суд пытается взыскать 47 млн рублей с Uniqlo

Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) подала иск к ООО «Юникло рус» (бренд Uniqlo). Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 2 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из картотеки суда, управляющая компания торгового центра пытается взыскать с магазина японской розничной сети одежды Uniqlo более 47 млн руб. Напомним, магазины данного бренда приостановили работу в России с 21 марта 2022 года. Компания объявила о временном уходе с российского рынка на фоне военной спецоперации на Украине.

Отметим, что после ухода зарубежных брендов из РФ «Гринвич» начал подавать иски к к ушедшим компаниям. Заявления касались оплаты аренды помещений в ТРЦ. Например, торговый центр взыскал почти $153 тысячи за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Управляющая компания также подавала иски к магазинам группы Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие), но по всем заявлениям производство было прекращено. Эксперты связывают это с тем, что представители ТРЦ предпочли прекратить производства в связи с продажей российского бизнеса Inditex и последующим покрытием долгов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Магазины задержались в ТЦ».

Мария Игнатова

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