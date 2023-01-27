Аграрии собирают мусор в концессию

Структура агропромышленного объединения (АПО) «Аврора» ООО «Стройсельхозгарант» может возвести по концессии экотехнопарк в Липецкой области. Проект включает полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 100 тыс. т в год, мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью 200 тыс. т в год, компостирование органики и захоронение остатков сортировки мусора еще на 100 тыс. т в год. Концессия рассчитана на 26 лет до 2048 года, основные объекты должны быть построены в 2023–2024 годах. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд руб. без НДС, из которых 2,6 млрд предоставит «Российский экологический оператор» (РЭО). Кроме того, 2,9 млрд руб. может за время концессии выплатить областной бюджет. За счет этих средств власти рассчитывают сдержать рост тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкие власти рассчитывают в сжатые сроки получить новый комплекс для переработки и захоронения мусора

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкие власти рассчитывают в сжатые сроки получить новый комплекс для переработки и захоронения мусора

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет Липецкого облсовета по экономике большинством голосов (число присутствовавших членов не раскрывается; против выступили два депутата, еще трое воздержались) на заседании 26 января поддержал проект концессии по строительству экотехнопарка с сортировкой и захоронением ТКО. Окончательное решение о заключении соглашения будет принято на сессии облсовета 2 февраля.

Проект договора с ООО «Стройсельхозгарант» был подготовлен в начале января, следует из опубликованной облсоветом документации. В рамках концессии планируется строительство полигона мощностью не менее 100 тыс. т в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 200 тыс. т в год, участка компостирования органической фракции и участка захоронения остатков сортировки мощностью не менее 100 тыс. в год. Также в соглашении предусмотрены 17 единиц различной спецтехники и оборудования.

ООО «Стройсельхозгарант» По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройсельхозгарант» зарегистрировано в Липецкой области в июле 2007 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 4,5 млн руб., чистая прибыль — 77 тыс. Годом ранее при 3,2 млн выручки предприятие сработало с убытком в 803 тыс. Гендиректором является Алексей Иванов. Единственный владелец — липецкое АО «АПО “Аврора”». По данным на первый квартал 2019 года, 47,4% принадлежит кипрской компании Vulko Limited (подконтрольна кипрской Joka (Nominees) Limited), 22,4% — гендиректору Александру Уваркину, 2,1% — Петру Зинину. Владельцы еще 28,02% не раскрываются.

Под экотехнопарк отданы 40 га на землях Стебаевского сельсовета Липецкого района. Он расположится в 2 км от деревни Круглое, в которой сейчас, по данным властей, живет 11 человек. В расположенном неподалеку селе Никольском зарегистрированы 146 человек. Земля уже находится в аренде у потенциального концессионера. По 12,5 га займут две карты полигона. Также на едином участке запланированы различные здания, инженерная инфраструктура и площадка под перспективное размещение производства PDF-топлива.

Потребность в экотехнопарке власти объяснили недостатком мощностей по захоронению ТКО с 2024 года в Центральной зоне (включает в себя Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы) «в связи с исчерпанием мощностей действующих полигонов» и отсутствием здесь объекта, обеспечивающего снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Проект должен решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу достичь 100%-ной сортировки и уменьшения захоронения вдвое к 2030 году.

Регоператором в этой зоне является АО «Экопром-Липецк», которое управляет в том числе почти исчерпавшим свой ресурс полигоном «Центролит» рядом с облцентром. Этот объект планировалось вывести из эксплуатации еще в конце 2022 года, затем срок перенесли на апрель. Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина назвала 2023 год «критическим сроком» вывода полигона из эксплуатации, но отметила, что конкретную дату определит сам регоператор.

Инвестиции в экотехнопарк составят 2,9 млрд руб. без НДС в ценах соответствующих лет (то есть с учетом темпов инфляции). Из них 2,3 млрд планируется потратить в 2023–2024 годах на первый и второй этапы проекта — первую очередь полигона, МСК и компостирование. Еще 578,4 млн пойдут на вторую карту полигона в 2036–2037 годах. Галина Рощупкина уточнила, что вторую карту построят после исчерпания первой. При этом первый этап — полигон — должен быть завершен «в любом случае» к 30 ноября 2023 года. Срок действия самой концессии составляет 26 лет, с 2023 по 2048 год.

По завершении «Стройсельхозгарант» обязан рекультивировать объект.

Основным источником финансирования станут средства «Российского экологического оператора» — 2,6 млрд руб. Кроме того, концессионер рассчитывает взять 694,1 млн руб. кредита на вторую очередь полигона и акционерный заем в размере 229,2 млн. Также в течение 12 лет власти в качестве платы концедента на возмещение расходов на погашение и обслуживание заемного финансирования предоставят 2,9 млрд руб. При этом в плановом бюджете региона на 2023–2025 годы эта плата пока не предусмотрена. В документации отмечается, что другими источниками возврата инвестиций станут возмещаемый из бюджета НДС, амортизация и нормативная прибыль.

Плата концессионера за весь срок составит 1 тыс. руб. Объем валовой выручки в 2024–2048 годах вырастет с 176,7 до 868,2 млн руб. без НДС. В 2023–2024 годах получение выручки не предусмотрено. При этом показатель может ежегодно меняться при установлении или корректировке тарифов со стороны властей.

Заключить концессию планируется без проведения конкурса на основании постановления облправительства №335 от 26 декабря. Галина Рощупкина пояснила, что в 2022 году федеральные власти «в связи с геополитической ситуацией» разрешили заключать концессии без конкурса, если у претендента есть права на земельный участок. «Поэтому компания обратилась в облправительство. Иных предложений не поступало»,— добавила она.

В опубликованном законопроекте о заключении соглашения уже проставлены подписи сторон — губернатора Игоря Артамонова и гендиректора Алексея Иванова, а также печати облправительства и компании. Господин Иванов заявил „Ъ“ о готовности поговорить на следующей неделе. В «Авроре» попросили прислать письменный запрос, отметив, что отвечающий за эту тему сотрудник находится в командировке и не сможет оперативно предоставить комментарии.

В облправительстве подчеркнули, что отходы из других регионов объект принимать не будет. Ранее там рассказывали «Ъ-Черноземье», что строительством могут заняться «госструктуры», а эксплуатировать экотехнопарк будет «специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию». Власти изначально рассчитывали привлечь финансирование РЭО, чтобы «исключить» повышение тарифа и платы за вывоз мусора для граждан. Галина Рощупкина вчера отметила «печальную практику» строительства таких объектов частными инвесторами, заявив, что экотехнопарк должен быть государственным. По ее словам, при таком условии его можно построить по концессии или через госконтракты.

«Концессионное соглашение финансово более выгодно. Оно позволяет использовать не прямые ассигнования бюджета, а растянуть затраты во времени»,— пояснила она.

Госпожа Рощупкина и начальник областного управления энергетики и тарифов Михаил Боев заверили, что роста тарифа проект не предполагает. Увеличение возможно только в рамках ежегодной индексации, но не сверх устанавливаемых федеральными властями пределов.

Проект липецкого экотехнопарка пока является самым дорогим объектом «мусорной» инфраструктуры в Черноземье. ГК «Флагман» запустила в Белгородской области МСК на 250 тыс. т в год за 1,5 млрд руб. и готовится по концессии построить объект на 150 тыс. т в год в Курской области также за 1,5 млрд. Регоператор «Тамбовская сетевая компания» намерена построить в регионе экотехнопарк с полигоном на 100 тыс. т в год и обработкой на 200 тыс. т в год за 1,9 млрд. Воронежские власти с помощью подконтрольного концессионера через средства РЭО собираются вложить около 8,5 млрд, но в почти 20 объектов (крупнейший из них оценивается в 1,4 млрд).

Участники рынка ранее говорили «Ъ-Черноземье» о сложностях при реализации «мусорных» концессий из-за отсутствия необходимого опыта работы. «Последствиями ошибочных шагов при подготовке и реализации соглашений становятся недостаточная проработка условий, ответственности и обязательств обеих сторон, увеличение затрат на создание и эксплуатацию объектов, как следствие — ошибки при прогнозировании тарифов для населения, увеличение сроков реализации проектов»,— пояснял председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов.

Александр Прытков