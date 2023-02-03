Займы возвращаются досрочно

Микрофинансисты отмечают рост досрочного погашения среднесрочных займов. Это связано с переходом заемщиков на сберегательную модель поведения, а также с жестким скорингом МФО, когда доступ к более крупным суммам получили наиболее платежеспособные клиенты. При досрочных погашениях компании недополучают процентные платежи. Однако выгоднее дать заемщику возможность погасить заем, когда есть средства, и сохранить его в качестве клиента, чем допустить выход в просрочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным MoneyMаn, по итогам четвертого квартала 2022 года доля погашенных раньше срока среднесрочных (Installment; IL) займов достигла 34,2%. Это максимальное значение за три года, отмечает гендиректор компании Сергей Весовщук. Причем если в 2020 году в среднем доля составляла около 20%, в 2021 году поднялась до 25%, то в 2022 году превысила 30%.

В ГК Eqvanta в конце прошлого года 42% IL-займов погашались досрочно. «В сегменте Installment с марта ужесточили критерии выдачи, поэтому в нем остались только лучшие клиенты, которые чаще досрочно гасят»,— поясняет тренд гендиректор ГК Андрей Клейменов.

В МФК «Лайм-Займ» доля займов этой категории, погашенных досрочно в четвертом квартале 2022 года, составила 25,9%, что более чем в четыре раза превысило значение показателя за предыдущий год, отмечает директор компании Олеся Киселева.

Согласно информации Банка России, по итогам девяти месяцев 2022 года суммарный объем портфеля микрозаймов составил 364 млрд руб. На долю IL-займов приходилось больше трети — 140 млрд руб. Сегмент показал рост даже несмотря на то, что полная стоимость кредита приблизилась к этому показателю в сегменте PDL и составила 329–345% (для «займов до зарплаты» ставка составляет 365%).

Installment-займы популярны среди физлиц, которые планируют крупные покупки, а также среди индивидуальных предпринимателей, доступ к банковскому финансированию для которых затруднен, указывают участники микрофинансового рынка. У некоторых МФО доля ИП в сегменте Installment достигает 30% заемщиков.

«Доля людей, работающих на себя, в том числе индивидуальных предпринимателей и учредителей ООО, приближается среди заемщиков к 20%. За год она выросла на 2,3 процентного пункта, а за два года — на 4,7 процентного пункта»,— отмечает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, предприниматели берут средства «и на личные нужды, и на операционные расходы бизнеса».

«При наличии свободных средств люди всегда будут стремиться погашать более дорогие заимствования, чтобы снижать кредитную нагрузку»,— поясняет господин Клейменов. Потребители Installment-займов в целом являются более сознательной аудиторией, они гораздо более аккуратно выполняют свои финансовые обязательства и рассчитывают экономию при досрочном закрытии займа, считает гендиректор Creditter Игорь Смирнов.

В 2023 году объемы досрочного погашения будут расти, полагают участники рынка, особенно с учетом регуляторных изменений. «Естественно, что клиенты, у которых был заем под ставку 1% захотят снизить долговую нагрузку, досрочно погасить займы, чтобы оформить их уже под более низкий процент (0,8% в день.— “Ъ”)»,— уверен директор по управлению рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий.

Микрофинансистам досрочные погашения не приносят очевидной экономической выгоды, признают участники рынка. «Рост доли досрочного погашения займов категории Installments снижает доходность по процентным выплатам заемщиков»,— поясняет Олеся Киселева. Однако для МФО лучше, чтобы клиент возвратил заем досрочно, чем «ушел в просрочку», отмечает Алексей Передерий. Работа с просрочкой требует гораздо больших затрат от компании — информирование, взыскание, судебные издержки, поясняет гендиректор «Займера» Роман Макаров.

Для финансового результата отрасли в целом досрочные погашения не представляют большой проблемы, уверен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Так, наиболее технологичные компании ожидали такого поведения при моделировании еще весной 2022 года. Кроме того, крупные компании продолжают зарабатывать на последующих займах, указывает эксперт. Предварительные данные по итогам кризисного 2022 года (см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года) показывают рост финансовых результатов на 10–15%.

Полина Трифонова