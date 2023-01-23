МФО проверят клиентов по стандарту

Банк России систематизировал способы проверки документов, которыми должны пользоваться микрофинансисты при выдаче займов. Большинство крупных компаний такие параметры уже используют и готовы предложить дополнительные методики верификации. Вместе с тем к мошенническим действиям часто приводит халатное отношение к персональным данным со стороны самих заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ЦБ обязал микрофинансовые организации (МФО) проверять личность заемщика по определенным параметрам при выдаче займа онлайн. В документе (.pdf), опубликованном 23 января, упомянуты десять допустимых способов проверки, из которых компании сектора обязаны будут использовать минимум пять, а с использованием высокотехнологичных средств — минимум три.

В частности, компании должны проверять действительность документа, удостоверяющего личность, с использованием сервисов органов госвласти, кредитную историю, соответствие внешности лица, получающего заем, лицу, подавшему документы, действительность номера телефона и используемой карты и т. д. Новые правила вступят в силу 23 апреля и, по мнению ЦБ, позволят предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Выполнение требований будут контролировать профильные СРО.

По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2022 года портфель микрозаймов составил 364 млрд руб. Большая часть из них выдается онлайн. В частности, в третьем квартале было выдано 70% микрозаймов онлайн, причем «займов до зарплаты» онлайн — 87%, Installment-займов (среднесрочные займы) — 59%.

Микрофинансисты активно участвовали в разработке документа. Стандарт учитывает возможности, которые уже доступны рынку, по крайней мере его крупнейшим игрокам, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. При этом процесс оформления займа для клиента останется так же прост, как раньше, заверил он. Бизнес-процессы у основных компаний также не изменятся, потому что их методы оценки заемщиков уже соответствуют стандарту, полагает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, проблема незаконного использования персональных данных при оформлении микрозаймов сохраняет актуальность. «Микрофинансовые бизнес-модели позволяют получить заем за пять-десять минут. Такая скорость достигается за счет упрощенной идентификации клиента. Этим не могут не пользоваться мошенники. В результате в отдельных случаях 20% займов оказываются предоставлены по мошенническим схемам»,— добавляет независимый эксперт Андрей Бархота.

Однако участники рынка опасаются, что даже самые лучшие технологии не смогут защитить от небрежного использования персональной информации заемщиками.

«Даже самого лучшего стандарта и использования продвинутых технологий недостаточно, если до сих пор значительное количество пользователей "Госуслуг" не торопятся включить двухфакторную идентификацию и тем самым позволяют перехват учетных записей и получение денежных средств от их имени»,— поясняет господин Мехтиев.

Кроме того, новые требования могут вызвать сложности у небольших компаний, которым потребуются вложения для их реализации, отмечает гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук. И компании с низким уровнем информационно-технической инфраструктуры могут покинуть рынок микрокредитования, полагает гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков (см. “Ъ” от 29 декабря 2022 года).

Для более эффективного предотвращения мошенничества стоит задуматься об изменении законодательства в области персональных данных, считают участники рынка.

«Если бы МФО получили доступ к информации мобильных операторов и банков о принадлежности телефонных номеров и карт, это в разы сократило бы количество мошенничеств. Мы можем проверить, что карта, указанная в заявке, активна, но не знаем, кому принадлежит привязанный к ней счет, потому что эта информация является банковской тайной»,— поясняет Андрей Пономарев.

Господин Весовщук среди возможных дополнительных мер противодействия мошенничеству называет интеграцию с госсервисами «Цифровой профиль клиента» и «Госключ».

Полина Трифонова, Юлия Пославская