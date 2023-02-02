Иран сбивают с ядерного курса

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомило, что деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит взятым на себя Тегераном обязательствам. Иран заявил, что это ошибка и вопрос давно урегулирован. Так или иначе, отношения между агентством и Тегераном остаются напряженными. В МАГАТЭ считают, что Иран движется по траектории, которая может привести к получению им ядерного оружия, и, чтобы этого не допустить, нужно продолжить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий. Между тем ядерная сделка практически похоронена, хотя ни одна из сторон и не решается объявить об этом официально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центрифуги на заводе по обогащению урана в Иране

Фото: IRIB / AP Центрифуги на заводе по обогащению урана в Иране

Фото: IRIB / AP

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен тем, что Иран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива в Фордо в отношении производства высокообогащенного урана без предварительного уведомления агентства»,— говорится в докладе МАГАТЭ, который оказался в распоряжении агентства Reuters.

Делегация МАГАТЭ посетила Фордо с необъявленной инспекцией в январе. По итогам миссии агентство раскритиковало Иран за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. «Они были соединены таким образом, который существенно отличался от заявленного режима работы»,— подчеркивается в докладе. Там также отмечается, что Иран проинформировал агентство о переключении на другой режим работы в тот же день, когда объект посетили представители МАГАТЭ, но уже после инспекции.

Со своей стороны, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации.

«Один из инспекторов МАГАТЭ ошибочно проинформировал о якобы осуществленных Ираном без предварительного уведомления изменениях в процедуре производства на заводе по обогащению топлива в Фордо. На месте присутствовали другие инспекторы, и после пояснений, которые они представили, упомянутый инспектор признал свою ошибку. Проблема решена по согласованию с секретариатом МАГАТЭ».

«Мы не знаем, какие именно изменения были произведены Ираном, но тот факт, что агентство должно было быть поставлено в известность заранее, а отсутствие уведомления вызвало довольно резкую реакцию, говорит о том, что речь идет о чем-то значимом»,— сказал «Ъ» старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий. По его словам, перенастройка соединений каскадов может использоваться для изменения уровня обогащения урана и, возможно, имело место что-то связанное с этим.

«Как бы то ни было, запасов исходного материала и технических возможностей Тегерана достаточно, чтобы при желании произвести сырье для ядерной бомбы в течение недель или даже дней»,— подчеркнул эксперт.

Завод в Фордо — один из ключевых объектов для иранской ядерной программы, и ему уделялось особое место в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Целью документа было ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие международных санкций с этой страны.

В СВПД, в частности, отмечалось, что Иран будет сохранять уровень обогащения урана не выше 3,67% и избегать любой деятельности по обогащению урана, проведения исследований и разработок в этой области, а также хранения ядерных материалов на заводе в Фордо. Тегеран также брал на себя обязательство переформатировать завод в ядерный, физический и технологический исследовательский центр. Предполагалось, что 1044 центрифуги IR-1 в шести каскадах останутся в одном крыле завода в Фордо. Два из этих каскадов должны были быть модифицированы для производства стабильных изотопов. Остальные четыре каскада со всей сопутствующей инфраструктурой должны были оставаться неактивными. Все остальные центрифуги и вся инфраструктура, связанная с процессом обогащения урана, должны были быть вывезены и помещены под длительный мониторинг МАГАТЭ.

Однако после выхода США при президенте Дональде Трампе из ядерной сделки в 2018 году и возвращения политики санкций в отношении Ирана власти в Тегеране также постепенно стали отходить от обязательств в рамках СВПД. Администрация президента США Джо Байдена сочла политику своих предшественников ошибочной и попыталась вернуться к ядерной сделке. Непрямые консультации между Ираном и США при посредничестве других подписантов СВПД начались в Вене в апреле 2021 года. Год назад казалось, что стороны близки к компромиссу, но договоренности так и не были достигнуты, в частности, так и не был решен вопрос со снятием санкций с Ирана. Вашингтон и Тегеран обвиняют друг друга в провале переговоров.

Сейчас США и вовсе подчеркивают, что ядерная сделка перестала быть приоритетной на фоне протестов в Иране и военного сотрудничества этой страны с Россией.

В связи с этими причинами обострились отношения Тегерана и с европейскими столицами, которые до последнего поддерживали СВПД и старались добиться компромисса между Ираном и США. В свою очередь, Тегеран обвиняет западные страны в подстрекательстве иранских протестов.

Кроме того, за минувший год постоянно возникали трения между Тегераном и МАГАТЭ. Агентство опубликовало несколько докладов, критикующих Иран. В ответ в ноябре Иран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо, а также созданию в Фордо и на ядерном объекте в Натанзе новых центробежных каскадов IR2M и IR4 и запуску там новых центрифуг. Напомним, что для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90% уран. При этом сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ продолжилось, и сотрудники агентства имеют регулярный доступ в Фордо для проведения проверок. Более того, они повысили их частоту на фоне сообщений об увеличении уровня обогащения урана. Однако это не снимает вопрос о будущем ядерной сделки.

На прошлой неделе Рафаэль Гросси в очередной раз признал, что ситуация с СВПД «нерадостная и малообещающая». «Никто не говорил, что соглашение мертво и похоронено, но (после венских переговоров.— “Ъ”) не последовало никакого продолжения»,— сказал он. Тем не менее МАГАТЭ готово предлагать «любые возможности дипломатических решений». Господин Гросси считает, что переговоры нельзя прекращать, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Гендиректор МАГАТЭ надеется, что сможет лично обсудить это с иранскими властями в ходе визита в Тегеран в ближайшее время.

Сейчас диалог между участниками СВПД и Ираном в основном идет через Катар. Только в четверг представитель МИДа этой страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха полна решимости наращивать посреднические усилия по сближению позиций Тегерана и западных стран «в целях предотвращения пагубной эскалации в нашем регионе». При этом он признал, что прогресса пока нет. В конце прошлой недели состоялся визит в Тегеран заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Он передал иранской стороне послание от участников СВПД.

«Мы благодарны Катару за его усилия по снятию санкций. Катар пытается вернуть все стороны СВПД к их обязательствам»,— сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Практически одновременно с визитом катарского министра в Тегеран госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия»: хотя внимание Вашингтона теперь сосредоточено на других проблемах, связанных с Ираном, а не на СВПД, «наиболее эффективный способ справиться с обеспокоенностью международного сообщества по поводу ядерной программы Ирана — это дипломатия». В то же время он подчеркнул: президент Байден ясно дал понять, что США «полны решимости не допустить, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и все варианты остаются на столе переговоров, чтобы этого не произошло». На уточняющий вопрос, идет ли речь о военном варианте, госсекретарь ответил: «Все на столе». Эта тема обсуждалась господином Блинкеном на этой неделе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Израильтяне всегда выступали против СВПД и лоббируют усиление давления на Иран. В этом они пытаются убедить не только американцев, но и европейских союзников. В четверг господин Нетаньяху лично обсудил иранскую тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Москва тоже обеспокоена напряженностью вокруг Ирана и считает ошибкой курс Запада на слом СВПД. Такое мнение выразил на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также весьма негативно отнесся к словам господина Блинкена о «военном варианте». «Означают действия Запада только одно: они предпочитают наплевать на резолюции Совета Безопасности и перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы, действия вместо того, чтобы выполнять решения высшего органа ООН»,— сказал он.

Марианна Беленькая