Иран и США начали непрямые переговоры

Практическая работа по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном стартовала, написал во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter по итогам первого в 2021 году заседания подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Фактически речь идет об официальном начале переговоров, пусть и непрямых, между американцами и иранцами по вопросу восстановления СВПД.

«Восстановление СВПД не произойдет немедленно. Это займет какое-то время. Сколько именно? Никто не знает. Предстоит урегулировать множество непростых проблем»,— написал в своем Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам прошедшего во вторник заседания совместной комиссии участников СВПД. По словам господина Ульянова, самый главный итог встречи — начало практической работы.

Двум экспертным комиссиям — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечень шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД.

«Эксперты приступают к работе немедленно»,— подчеркнул российский дипломат.

Напомним, СВПД был подписан в 2015 году Ираном и шестеркой посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия). Смысл документа — ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Договоренность с Ираном считалась одним из главных внешнеполитических достижений правления президента США Барака Обамы. Пришедший ему на смену Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД, заявив, что документ не помогает сдерживать Иран, а также не затрагивает его ракетную программу и не регулирует подрывную активность иранцев в регионе. За два года Вашингтон восстановил и стал последовательно наращивать односторонние санкции в отношении Тегерана. В ответ Иран начал постепенный отказ от значительной части своих обязательств в рамках СВПД в надежде надавить на Евросоюз, который обещал найти способ обхода американских санкций. В конце 2020 года в Иране приняли закон «Стратегическая мера по отмене санкций», в котором идет речь об активизации ядерной деятельности. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили инспекционные возможности МАГАТЭ.

Буквально в день начала переговоров в Вене стало известно о начале Ираном испытаний новых усовершенствованных центрифуг IR-9 для обогащения урана.

Новый президент США Джо Байден обещал вернуть страну в СВПД. Россия и ЕС предложили Вашингтону и Тегерану поэтапный план возвращения к «ядерной сделке», предусматривающий одновременное движение сторон навстречу друг другу. При этом Москва всячески настаивает, что СВПД должен остаться в первозданном виде, а все другие вопросы Вашингтона к Тегерану должны обсуждаться на других площадках, в том числе с участием всех стран региона. Однако Иран не желает рассматривать какие-либо варианты, если речь не идет о немедленной отмене санкций.

«Снятие американских санкций является первым и самым необходимым шагом для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран полностью готов остановить свои корректирующие меры, вернувшись к полному исполнению СВПД, как только санкции будут сняты и это будет верифицировано»,— заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи в Вене.

В Москве к позиции Ирана относятся с уважением. «Не секрет, что Россия выступила в поддержку идеи европейской внешнеполитической службы, выдвинутой несколько недель назад, о проведении неформального контакта всех участников СВПД, а также США. Но коль скоро в Тегеране было принято другое решение, будем работать в формате непрямых переговоров, с чем, кстати, согласились все, включая американцев»,— сказал журналистам накануне переговоров замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Несмотря на отказ иранцев от поэтапного плана и прямых переговоров с Вашингтоном, американская делегация во главе со спецпредставителем по Ирану Робом Мэлли впервые после выхода США из СВПД прилетела на переговоры в Вену. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон ожидает трудных переговоров. При этом он добавил, что США не готовы к односторонним шагам.

Предполагается, что посредники в течение нескольких дней будут курсировать между делегациями США и Ирана в Вене, договариваясь о шагах, на которые они готовы пойти. 9 апреля состоится новая встреча совместной комиссии. Это также не отменяет контактов и за пределами Вены. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе лично отправится в Тегеран, чтобы оценить настрой иранского руководства.

Марианна Беленькая