На гневной тяге

Американские санкции против Ирана оказались практически бесполезными — по крайней мере в том, что касается ограничения его растущего влияния на Ближнем Востоке. Как стало известно американским СМИ, иранские военные, пользуясь беспорядками в соседнем Ираке, тайно перебрасывают на его территорию ракеты малой дальности. Пока Вашингтон опасается, что Тегеран нанесет очередной удар по противникам в регионе, а также наращивает критику из-за нарушения иранскими властями прав человека, европейские страны высказывают обеспокоенность растущими ядерными амбициями исламской республики.

По данным газеты The New York Times, иранские военные, перебрасывая ракеты на территорию Ирака, пытаются усилить влияние Тегерана в регионе и создать тайный арсенал на случай ударов со стороны США или Израиля. Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, ракеты передаются местным военизированным формированиям, которые, пользуясь безвластием, берут под контроль дороги, мосты и иные объекты транспортной инфраструктуры Ирака. Это и позволяет облегчить контрабанду оружия.

Наращивание тайного заграничного арсенала Ирана происходит, даже несмотря на отправку на Ближний Восток американских военных — с мая 2019 года в регион переброшены 14 тыс. военнослужащих, в первую очередь для службы на кораблях и работы с системами противоракетной обороны.

Источники The New York Times отказались указывать конкретные модели ракет, которые перебрасываются в Ирак. Между тем, как правило, ракеты малой дальности могут наносить удары по целям в 1 тыс. км от места базирования. То есть, будучи запущенными с территории Ирака, они могут долететь, например, до Тель-Авива, Иерусалима и Эр-Рияда.

«Иракцы не хотят, чтобы Иран держал их на поводке, однако из-за хаоса и беспорядка в иракском правительстве именно Иран может извлечь больше всего выгоды из народного недовольства»,— прокомментировала эту новость член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США Элиза Слоткин.

Масла в огонь подлило и новое сообщение Пентагона: накануне военное ведомство сообщило, что еще 25 ноября в Аравийском море корабль ВМС США перехватил судно без опознавательных знаков, перевозившее высокотехнологичные запчасти ракет. По этому поводу уже начато расследование.

Проблема трансграничного перемещения иранских ракет волновала мировое сообщество и раньше: о первых подобных прецедентах сообщалось в августе 2018 года, через несколько месяцев после отказа США от ядерной сделки с Ираном. Тогда, по данным источников Reuters, исламская республика перебросила союзным группировкам иракского ополчения несколько десятков ракет и оказывала помощь по налаживанию производства таких вооружений. Тогда речь шла о ракетах Zelzal, Fateh-110 и Zolfaqar. Дальность действия последней достигает 750 км. Для производства ракет привлекали иракских ученых-шиитов, работавших еще при свергнутом в 2003 году диктаторе Саддаме Хусейне. «У нас много подобных мест (размещения ракет.— “Ъ”), и Ирак лишь одно из них. Если Америка нападет, наши друзья нанесут удар по американским союзникам в регионе и нанесут урон американским интересам»,— заявлял тогда агентству Reuters один из экс-командиров иранского Корпуса стражей исламской революции.

Запад винит Иран не только в желании укрепить свое влияние в регионе с помощью ракет. Как рассказали источники CNN в Белом доме, в ноябре разведывательным сообществом была получена информация, из которой следует: Иран готовит новые вооруженные акции на Ближнем Востоке. По данным американских специалистов, иранские военные осуществляют передислоцирование вооружений и личного состава «таким образом, который может создать угрозу потенциального нападения в случае приказа из Тегерана».

Подобные опасения высказывают и в Пентагоне. 23 ноября глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Иран может готовить нападение, схожее с атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре текущего года (см. “Ъ” от 16 сентября). «По моим оценкам, новое нападение очень вероятно. Атака на нефтяные поля Саудовской Аравии была невероятно смелой. Не исключу, что в будущем что-то такое может повториться»,— пояснил тогда господин Маккензи, не приведя конкретных доказательств. По его словам, Тегеран находится под огромным давлением из-за введенных против него санкций и старается ослабить это давление любыми возможными средствами.

Опасениям насчет новых внешнеполитических поползновений Ирана сопутствует и критика его внутренней политики, а именно методов подавления идущих в стране протестов (см. “Ъ” от 19 ноября). Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук обвинил иранские власти в массовом истреблении протестующих: «Правда об Иране потихоньку просачивается наружу, и, кажется, силы режима могли убить больше тысячи иранских граждан с момента начала протестов». Господин Хук не пояснил, откуда он взял эти сведения, однако они совпадают с данными, опубликованными иранской оппозиционной «Организацией моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э Халк»), которая официальным Тегераном считается террористической.

Впрочем, к критике со стороны США Иран привык, но в этот раз в стороне не остались и страны Евросоюза, всеми силами пытавшиеся сохранить ядерную сделку после выхода из нее американцев. Критика была сформулирована в письме, которое представители Франции, Германии и Великобритании отправили в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. Они заявили, что Иран разрабатывает баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды. А это противоречит решению Совета Безопасности ООН. Речь идет не о ядерной сделке, которая не затрагивала вопросы создания баллистических ракет, а о принятой после нее резолюции Совбеза.

В качестве доказательства европейцы привели четыре примера, в том числе проведенный в апреле 2019 года тест новой ракеты Shahab-3, которая впервые была оборудована головным блоком с возможностью маневрирования после возвращения в плотные слои атмосферы. Эта новация позволяет боевой части противодействовать стандартным системам противоракетной обороны. Упомянуты еще два запуска ракет с дальностью больше 1 тыс. км и неудачное испытание ракеты-носителя Safir, формально созданной для выведения спутников на орбиту Земли, но имеющей техническую схожесть с баллистическими ракетами.

Тегеран отреагировал на заявление европейцев устами министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Он заявил, что письмо европейцев — «фальшивка, вызванная к жизни отчаянной попыткой скрыть их жалкую неспособность исполнить хотя бы минимум собственных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (по ядерной сделке.— “Ъ”)». «Если Е3 (три европейские страны.— “Ъ”) хотят иметь хоть толику убедительности, они могут начать с проявления своего суверенитета вместо подчинения американским задирам»,— завершил он грозную тираду в Twitter.

Затем в письме — уже дипломатически вежливом — постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заверил господина Гутерриша, что исламская республика резолюцию Совбеза ООН не нарушала, но работу по баллистическим ракетам и ракетам-носителям продолжит, поскольку она нужна для обеспечения безопасности и «реализации социоэкономических интересов страны». В чем состоят эти интересы, он, однако, не пояснил.

Алексей Наумов