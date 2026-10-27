«Без цифровых сервисов цивилизованная автомобильная жизнь просто невозможна»
Дмитрий Гронский — о форуме «Для тех, кто рулит»
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В Москве состоялся первый форум автомобильной индустрии «Для тех, кто рулит». Организованное «Сбером» масштабное мероприятие было посвящено, как можно догадаться из названия, автомобильному рынку, изменению спроса на нем и, конечно же, цифровым сервисам, которые делают этот рынок прозрачным и удобным.
Клиентская база «Сбера» насчитывает сегодня 110 млн человек, и по статистике, почти каждый второй — автолюбитель. Так что кому как не «Сберу» этим рулить. Потому, кстати, название «Для тех, кто рулит» имеет и не буквальный, а метафорический смысл: форум собрал свыше тысячи топ-менеджеров от самых разных автопроизводителей и дилерских холдингов, банков, цифровых и технологических компаний, — всех тех, кто непосредственно влияет на развитие автоиндустрии.
Без цифровых сервисов цивилизованная автомобильная жизнь сегодня просто невозможна. Это и покупка машины, и ее страховка, техобслуживание, заправка, оплата штрафов и возможность запомнить место, где ты нарушил, чтобы не повторить ошибки впредь (есть и такой сервис). Именно поэтому в форуме принимали участие компании партнеры банка: «СберАвто», «Ситидрайв», «СберСтрахование», Navio, «СберЛизинг» и 2ГИС, и можно было услышать ответы на самые разные вопросы.
Вот, например, такой: надо ли покупать новую машину или можно еще поездить на старой? Эксперты посчитали, что содержание автомобиля старше 15 лет в массовом сегменте обходится владельцу в среднем в 12-20 тыс. руб. в месяц, а платеж по рыночному автокредиту на новый автомобиль той же категории — порядка 20-25 тыс. руб. То есть расходы сопоставимы, и есть о чем подумать.
Впрочем, возможно, что думать придется не нам: на мероприятии спрогнозировали, что к 2030 году каждый второй россиянин будет начинать выбор машины не с личного визита к дилеру, а с консультации с искусственным интеллектом. Он даже поможет поторговаться: по словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, мир, в котором ИИ-помощник покупателя будет выбивать скидку, а ИИ-продавец — обосновывать цену с учетом комплектации и рынка, не за горами.