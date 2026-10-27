«Без цифровых сервисов цивилизованная автомобильная жизнь просто невозможна»

Впрочем, возможно, что думать придется не нам: на мероприятии спрогнозировали, что к 2030 году каждый второй россиянин будет начинать выбор машины не с личного визита к дилеру, а с консультации с искусственным интеллектом. Он даже поможет поторговаться: по словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, мир, в котором ИИ-помощник покупателя будет выбивать скидку, а ИИ-продавец — обосновывать цену с учетом комплектации и рынка, не за горами.