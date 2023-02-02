Криптоинвесторы тряхнули портфелями

Доля ведущих криптовалют — биткойна и эфира — в портфелях российских инвесторов оказалась ниже их доли на мировом рынке. Особым вниманием у них пользуются стейблкойны, привязанные к курсу доллара Tether и BinanceUSD. Такая особенность связана с использованием их для трансграничных платежей и замены собственно долларовых сбережений. При этом инвесторы трезво оценивают риски криптовалютных инвестиций, судя по тому, что больше половины их размещают в виртуальные валюты менее 20% средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным криптобиржи Binance, вложения ее клиентов из стран СНГ в ведущие криптовалюты (биткойн и эфир) лишь немногим превысили вложения в ведущие стейблкойны (Tether и BinanceUSD) — 30,3% против 28,1%. Биржа провела опрос в октябре—ноябре прошлого года среди 11 тыс. клиентов из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и других стран. Подробной разбивки по странам нет, но в предыдущем опросе биржи, проведенном в начале 2021 года, российские граждане представляли более 80% респондентов. При этом на долю биткойна (BTC) пришлось пятая часть портфеля (21,7%), что заметно меньше капитализации этой криптовалюты в объеме всего рынка (по данным coinmarketcap.com, на него приходится около 40%). Аналогичная ситуация и с эфиром — 8,6% против 11%. Сравнить показатели с данными полуторагодовой давности нельзя из-за разницы формата представления. Однако наверняка на бикойн приходилась большая доля, так как на мировом рынке он занимал долю около 60%.

Снижение доли биткойна в портфелях россиян — ожидаемый тренд, который продолжается на крипторынке не первый год, считает руководитель отдела по развитию партнерских отношений EMCD Игорь Рыльников. Это делает большинство криптоинвесторов в мире, поскольку ежедневно на рынок выходят новые перспективные проекты и альткойны, таким образом «размывая» корзину криптоактивов, пояснил он. Стейблкойны обязаны росту популярности среди россиян тем, что их начали использовать для трансграничных переводов, указывает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев. «Также "стабильные монеты", в частности Tether, заменили многим гражданам РФ привычные доллары, которыми можно свободно распоряжаться»,— указывает эксперт.

Показательно, что если раньше, по данным опроса Binance, среди его клиентов в начале 2021 года 63% занимались майнингом, то в конце 2022 года их доля сократилась в два раза, до 31,8%. Как поясняет директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова, в 2021 году, когда биткойн и большинство альткойнов торговались на исторических максимумах, даже устаревшие видеокарты и «асики» (ASIC, специализированные устройства, в том числе для майнинга) приносили хороший доход, с лихвой покрывая все операционные расходы. Уже в первом полугодии 2022 года такие устройства начали работать в убыток, отмечает она. Летом-осенью 2022 года стабильную прибыль получали только те майнеры, которые использовали наиболее новое и энергоэффективное оборудование и низкие тарифы на электроэнергию, указывает госпожа Цуканова.

Кроме того, по словам эксперта, на снижение доли майнеров мог повлиять переход второй по капитализации на крипторынке сети Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), который сделал невозможным добычу эфира при помощи майнинга (см. “Ъ” от 20 сентября 2022 года). Из-за этого в сентябре 2022 года многие GPU-майнеры (те, кто майнит на видеокартах) были вынуждены продать его, поскольку альтернативу ETH по прибыльности им найти не удалось, поясняет госпожа Цуканова.

При этом, согласно данным Binancу, ее клиенты не вкладывают все средства в криптовалюту. Меньше чем у 3% опрошенных портфель полностью составлен из виртуальных валют, при этом у 55% эта доля не превышает 20%. Эксперты связывают такой подход с диверсификацией рисков. По словам Никиты Вассева, «крипта до сих пор полностью не урегулирована, а значит, риски инвестиций в цифровые активы велики». Чтобы их снизить, инвесторы распределяют средства в другие доступные активы. Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов называет такой подход умеренным, «видна неготовность к высокому риску, сопряженному с криптовалютами». При этом в 2023 году более 88% опрошенных собираются продолжить инвестиции в криптовалюты, и только 3,3% сообщили, что инвестировать в цифровые активы не планируют.

Ксения Куликова