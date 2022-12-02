Юань перевели в цифру

Операторы информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА), расширяют спектр используемых инструментов. Компания «Лайтхаус» разместила выпуск в китайской валюте на рекордную для рынка величину. Часть экспертов настроены скептически, считая, что рынок остается закрытым и массовой торговли ЦФА не предвидится. Но профучастники проявляют интерес к сегменту, хотя до изменения законодательства вторичные сделки возможны лишь на внебиржевом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Лайтхаус» провела первую в России сделку с ЦФА в юанях: на 58 млн CNY (около 500 млн руб.), обеспеченных коммерческой задолженностью, сообщили “Ъ” в компании. Эмитентом выступил «Метровагонмаш» (бенефициар — «Трансмашхолдинг»), который уже выпускал ЦФА на 5 млн руб. (см. “Ъ” от 29 июня). Покупатель не раскрывается. Срок обращения выпуска установлен в 29 дней, ставка — около 4,2% годовых. Это чуть выше доходности юаневых облигаций, размещенных осенью крупными эмитентами (см. «Ъ-Онлайн» от 13 ноября).

Новая сделка стала первым выпуском ЦФА, размещенным в иностранной валюте, и одновременно самой крупной на российском рынке. Как отмечает гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди, новый финансовый инструмент предоставит возможность осуществлять дешевые краткосрочные инвестиции, при этом не конкурируя с классическим рынком облигаций, обеспечивающих долгосрочные финансовые вложения.

Инструмент оплачивается в рублях, а курс юаня определяется по выбору приобретателя в день выпуска ЦФА по любому курсу Московской биржи по сделкам с расчетом «сегодня», проведенным с 12:25 до 12:35. Если торги заканчиваются раньше, то сделка закрывается по котировкам с расчетом «завтра». При погашении токена курс фиксируется в предшествующий день по любому курсу Московской биржи по сделкам с расчетом «завтра», проведенным с 12:25 до 12:35. Выбор биржевого курса в реальном режиме времени — «это стандартная корпоративная практика обмена для крупных сумм», пояснил господин Иорданиди.

Сейчас в реестр ЦБ включены только три оператора («Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус»), имеющих право выпускать цифровые финансовые активы. По данным регулятора, на конец ноября 2022 года они провели 16 сделок на сумму 227 млн руб. Согласно документам операторов, подавляющая часть сделок пришлась на выпуск ЦФА, обеспеченных правами требований. Сроки обращения составили 1,5–3 месяца, а ставки по рублевым инструментам — 12–18% годовых.

Практика обращения ЦФА будет увеличиваться, это придает «гибкости» сделкам (покупка, продажа, обмен, дробление) и не вызывает негативной реакции у регулятора, считает управляющий партнер KCG Анастасия Кучерена. По ее мнению, вскоре рынок увидит стандартную валютную корзину в виде цифровых активов. «Интересен выпуск в любой валюте, в области которой есть развивающийся рынок, а для России — с теми странами, с кем выстроен товарооборот»,— считает юрист. В «Атомайзе» отказались от комментариев. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

Впрочем, судя по параметрам сделок (объем, сроки и т. п.), происходят тестирование возможностей ЦФА и отработка технологии их выпуска. Например, только в конце ноября на платформе «Атомайз» состоялась первая сделка с участием физических лиц — были приобретены ЦФА на палладий. Поэтому пока эксперты настроены в отношении сегмента довольно сдержанно.

СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин полагает, что выпуск в юанях «ничем не интересен, так как не создает никакого рыночного преимущества, а, наоборот, усложняет существующий процесс». ЦФА носят локальный характер и фактически закрыты для массового пользователя, полагает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. По его мнению, необходимая законодательная основа и инфраструктура для рынка ЦФА есть, однако «бизнес не видит необходимости входить в эту индустрию». Господин Мачихин ожидает, что в перспективе появятся компании преимущественно с госучастием, которые будут использовать ЦФА для внутренних нужд.

В то же время интерес к сегменту проявляют профучастники рынка ценных бумаг и торговые площадки. Московская биржа подала заявку в ЦБ на включение в реестр операторов по выпуску ЦФА и готовит сделку с Газпромбанком в начале 2023 года, заявил глава биржи Юрий Денисов на форуме Finopolis в начале ноября. В Банке России (см. “Ъ” от 13 октября) считают, что без изменения законодательства возможно будет только внебиржевое обращение таких активов.

Ксения Куликова