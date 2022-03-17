У цифровых активов размножились операторы

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Реестр операторов информационных систем ЦБ, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), пополнился двумя новыми организациями. Размещаемые с помощью этих платформ инструменты могут поддержать финансовый рынок в долгосрочной перспективе благодаря снижению порога входа, а также расширению списка доступных металлов и своей новизне, однако пока рассчитаны на юридических лиц. Эксперты настроены осторожно к новому сегменту, но, по их мнению, импульс развитию отрасли может придать специальное налогообложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг, 17 марта, Банк России включил в реестр операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами, Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»). Месяцем ранее лицензию оператора получила платформа Atomyze (см. “Ъ” от 3 февраля), одним из инвесторов которой выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Банк России рассматривал ходатайства этих трех заявителей больше года.

Банк России учитывает два реестра, связанных с ЦФА,— операторов информационных систем и операторов их обмена. Гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди пояснил, что заявки всех трех организаций были рассмотрены только по первому реестру.

Включение в реестр операторов информационных систем позволяет производить обмен ЦФА внутри системы, а в реестр операторов обмена — между разными системами.

В последнем, по словам господина Иорданиди, потребность появится только вместе с масштабированием рынка — системы сначала должны набрать клиентскую емкость. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев напомнил, что для попадания в реестр операторов обмена ЦФА нужны утвержденные Банком России правила. В ЦБ лишь подтвердили, что в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов в настоящее время никто не включен.

Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина РФ, 25 января: «Мы до конца недооцениваем то технологическое развитие, которое происходит на технологиях блокчейн и криптоактивов».

Сбербанк сообщил, что первыми доступ к платформе получат юрлица — это произойдет через месяц. Они смогут выпускать ЦФА на денежные требования, что «позволит привлекать инвестиции с рынка», покупать их для возможности «вкладывать временно свободные средства с целью получения дохода». От дополнительных комментариев в Сбербанке отказались. Актив на платформе «Лайтхауса» также будет представлять собой право денежного требования и иметь срок погашения. В скорой перспективе могут появиться ЦФА на право поставки товара, отмечает Денис Иорданиди. Юрлица получат доступ к системе в ближайшее время, в целом платформа ориентирована на крупный бизнес, добавил он.

Директор Alfacash Никита Сошников заметил, что Сбербанк планировал выпускать токены для привлечения финансирования — их он сравнил с корпоративными облигациями с более низким порогом входа для эмитентов. В случае Atomyze, указывает господин Сошников, речь шла о токенизированных физических активах, в частности драгоценных металлах. Эксперт отмечает, что их можно купить и сейчас, в том числе на бирже или у банков, однако у оператора, по его ожиданиям, будет шире номенклатура.

Тем не менее основатель сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин считает, что у рынка нет понимания, как использовать полученные лицензии.

Текущая лицензия, по словам эксперта, позволяет выпускать токенизированные активы, которые можно обменивать друг на друга. Он ожидает, что в дальнейшем в системе будет также задействован цифровой рубль. Однако, что это за токенизированные активы, кто их будет покупать и как это может помочь финансовому рынку, неясно, считает господин Мачихин. Юрист в сфере блокчейна Михаил Успенский также назвал практическую применимость режима ЦФА в ближайшее время крайне сомнительной. Кроме того, по словам эксперта, виды токенизируемых активов ограничены, а западные инвесторы не горят желанием вкладываться в российские проекты.

Однако в перспективе импульс развитию рынка цифровых финансовых активов могут дать изменения в налоговом законодательстве, считает Денис Иорданиди. Сейчас, по его словам, налоговый режим для ЦФА не определен, но все участники рынка ожидают изменение в налоговое законодательство, исключающее риск применения НДС при обороте ЦФА.

Ксения Куликова