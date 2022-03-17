Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У цифровых активов размножились операторы

На регистрацию в реестре ЦБ двух организаций ушло больше года

Реестр операторов информационных систем ЦБ, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), пополнился двумя новыми организациями. Размещаемые с помощью этих платформ инструменты могут поддержать финансовый рынок в долгосрочной перспективе благодаря снижению порога входа, а также расширению списка доступных металлов и своей новизне, однако пока рассчитаны на юридических лиц. Эксперты настроены осторожно к новому сегменту, но, по их мнению, импульс развитию отрасли может придать специальное налогообложение.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг, 17 марта, Банк России включил в реестр операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами, Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»). Месяцем ранее лицензию оператора получила платформа Atomyze (см. “Ъ” от 3 февраля), одним из инвесторов которой выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Банк России рассматривал ходатайства этих трех заявителей больше года.

Банк России учитывает два реестра, связанных с ЦФА,— операторов информационных систем и операторов их обмена. Гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди пояснил, что заявки всех трех организаций были рассмотрены только по первому реестру.

Включение в реестр операторов информационных систем позволяет производить обмен ЦФА внутри системы, а в реестр операторов обмена — между разными системами.

В последнем, по словам господина Иорданиди, потребность появится только вместе с масштабированием рынка — системы сначала должны набрать клиентскую емкость. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев напомнил, что для попадания в реестр операторов обмена ЦФА нужны утвержденные Банком России правила. В ЦБ лишь подтвердили, что в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов в настоящее время никто не включен.

Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина РФ, 25 января:

«Мы до конца недооцениваем то технологическое развитие, которое происходит на технологиях блокчейн и криптоактивов».

Сбербанк сообщил, что первыми доступ к платформе получат юрлица — это произойдет через месяц. Они смогут выпускать ЦФА на денежные требования, что «позволит привлекать инвестиции с рынка», покупать их для возможности «вкладывать временно свободные средства с целью получения дохода». От дополнительных комментариев в Сбербанке отказались. Актив на платформе «Лайтхауса» также будет представлять собой право денежного требования и иметь срок погашения. В скорой перспективе могут появиться ЦФА на право поставки товара, отмечает Денис Иорданиди. Юрлица получат доступ к системе в ближайшее время, в целом платформа ориентирована на крупный бизнес, добавил он.

Россияне видят выгоду в домах и золоте, но думают о криптовалюте

Директор Alfacash Никита Сошников заметил, что Сбербанк планировал выпускать токены для привлечения финансирования — их он сравнил с корпоративными облигациями с более низким порогом входа для эмитентов. В случае Atomyze, указывает господин Сошников, речь шла о токенизированных физических активах, в частности драгоценных металлах. Эксперт отмечает, что их можно купить и сейчас, в том числе на бирже или у банков, однако у оператора, по его ожиданиям, будет шире номенклатура.

Тем не менее основатель сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин считает, что у рынка нет понимания, как использовать полученные лицензии.

Текущая лицензия, по словам эксперта, позволяет выпускать токенизированные активы, которые можно обменивать друг на друга. Он ожидает, что в дальнейшем в системе будет также задействован цифровой рубль. Однако, что это за токенизированные активы, кто их будет покупать и как это может помочь финансовому рынку, неясно, считает господин Мачихин. Юрист в сфере блокчейна Михаил Успенский также назвал практическую применимость режима ЦФА в ближайшее время крайне сомнительной. Кроме того, по словам эксперта, виды токенизируемых активов ограничены, а западные инвесторы не горят желанием вкладываться в российские проекты.

Однако в перспективе импульс развитию рынка цифровых финансовых активов могут дать изменения в налоговом законодательстве, считает Денис Иорданиди. Сейчас, по его словам, налоговый режим для ЦФА не определен, но все участники рынка ожидают изменение в налоговое законодательство, исключающее риск применения НДС при обороте ЦФА.

Ксения Куликова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...