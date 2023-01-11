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Коммерсантъ FM
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Рубль подкрепили интервенциями

С чем связан рост национальной валюты

Рубль укрепляется на фоне возобновления валютных интервенций. Курс доллара падал ниже 69 руб. впервые с конца прошлого года, а в моменте приближался к отметке в 68 руб. Это произошло после заявлений ЦБ и Минфина. Так, регулятор возобновляет продажу и покупку валюты на внутреннем рынке спустя год после приостановки. Операции с китайским юанем начнут проводить на Мосбирже с 13 января. В свою очередь, Министерство финансов снова будет продавать валюту в рамках бюджетного правила.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возможный эффект от этого решения “Ъ FM” обсудил с ведущим аналитиком компании «Открытие Инвестиции» Андреем Кочетковым: «В рамках бюджетного правила все выглядит вполне логично. Когда у нас были дополнительные доходы, мы покупали валюту, чтобы эти деньги не разогревали некую инфляцию и регулировали валютный курс. Сегодня у нас недополученная прибыль, соответственно, необходимо продавать валюту из ФНБ или из каких-либо иных резервов.

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Вроде бы все выглядит логично, но Минфин часто действует в рамках какой-то своей логики. В конце декабря заявляли, что нам нужен курс не 60-70, а 80. Если следовать этой логике, то министерство должно начать не продавать, а покупать валюту, увеличивая свои рублевые доходы.

В конце прошлого года большинство представителей внутреннего бизнеса говорили о том, что нам нужен не слабый или крепкий рубль, а относительно стабильный. Попытки его искусственного ослабления приводят к тому, что у нас нарушаются импортные потоки, а также планы Центрального банка. Любое ослабление рубля на 5-15% ускоряет инфляцию, и мы это видели в конце декабря».

Минфин планирует продавать юани примерно на 3 млрд руб. в день. При этом министерство не исключает, что параметры изменятся из-за рисков дополнительного падения экспортных доходов. В любом случае интервенции едва ли существенно повлияют на курс, полагает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Сегодняшнее поведение рынка во многом эмоционально, сами продажи начнутся только с 13 января.

В последние дни общий оборот по валютной паре юань—рубль, в которой и будут происходить операции, в среднем составлял свыше 100 млрд руб. в день, в отдельные дни он доходил до 150 млрд руб.

Соответственно, прогнозные цифры продажи — порядка 3 млрд руб. Это несколько процентов от оборота в лучшем случае. То есть влияние на валютную пару, на мой взгляд, будет не таким большим. На динамику рубля в первую очередь влияет не объем продаж со стороны Минфина или Центробанка, а динамика нефтегазовых доходов. Если они продолжат сокращаться, то у властей просто не будет ресурсов для того, чтобы в полной мере выполнять бюджетное правило, поскольку все-таки тратятся деньги ФНБ, резервов.

В какой-то момент это будет нецелесообразно с учетом того, что дефицит бюджета нужно фондировать. Я думаю, что рубль может оставаться плюс-минус на текущих уровнях. Что касается возможной корректировки параметров, они не будут иметь значительного характера — порядка 10 млрд руб. Это несущественные цифры».

Минфин оценивает недополученные нефтегазовые доходы в январе в 54,5 млрд руб. При этом аналитики из хельсинкского Центра исследований энергетики считают, что потолок цен на топливо, установленный Европой, ежедневно обходится России в 12 млрд руб. А в феврале этот показатель может вырасти почти вдвое — после того, как ограничения распространят не только на нефть, но и на нефтепродукты.

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Илья Сизов

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