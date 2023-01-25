Bloomberg: резервы Банка России в юанях закончатся уже в 2023 году при падении стоимости Urals

По оценке аналитиков Bloomberg и Citigroup, если стоимость нефти марки Urals будет стоить $25-35 за баррель, уже в 2023 году резервы ЦБ в юанях будут исчерпаны. Если цена энергоресурса будет сохранятся на актуальном уровне ($58,8 за баррель), резервы в китайской валюте израсходуются за 2,5 года.

В материале агентства уточняется, что сейчас резервы Центробанка в юанях эквивалентны $45 млрд. Эти ресурсы аналитики считают крайне ценными для президента России Владимира Путина, поскольку за их счет российские власти смогут в долгосрочной перспективе покрывать дефицит бюджета.

«Масштабы финансового бедствия России», считают авторы статьи, возможно будет оценить на основе динамики исчерпания юаньских резервов. Их пополнение может быть гарантировано только при цене на нефть выше $60 за баррель, считают аналитики Citigroup.

В декабре государства G7 и ЕС утвердили введение потолка цен на поставки нефти из России на уровне $60 за баррель, что, по оценке Bloomberg, привело к резкому падению доходов бюджета РФ. В сентябре агентство сообщало, что российский Минфин определил юань в качестве основной валюты для вложений.

Подробнее о роли юаня в экономике России — в материале «Ъ FM» «Юань резервы сбережет».

Андрей Сапожников