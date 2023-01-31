Волгоград стал Сталинградом на время юбилея победы в Сталинградской битве

В соответствии с решением Волгоградской городской думы перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели на въездах в город поменяли с «Волгограда» на «Сталинград». 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля, мероприятия посетит президент Владимир Путин. В Кремле опровергли сообщения о том, что тогда примут решение о переименовании Волгограда в Сталинград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный указатель перед Волгоградом

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Дорожный указатель перед Волгоградом

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Таблички с наименованием «Сталинград» установлены на въездах в город по Исторической улице, шоссе Авиаторов, улице 40 лет ВЛКСМ, Неждановой, на 3-й Продольной магистрали, по улице Николая Отрады (въезд со стороны г. Волжский), а также на въезде в областной центр со стороны мостового комплекса через Волгу, сообщает администрация Волгограда.

В Волгоградской области в декабре 2022 года началось обсуждение вопроса о переименовании города в Сталинград. Тогда начал работу общественный совет по изучению общественного мнения.

Волгоградская гордума в 2013 году приняла решение о том, что девять дней в году Волгограду возвращается название Сталинград. Это 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

О том, как будут праздновать юбилей победы в Сталинградской битве в этом году, читайте в публикации «Ъ» «Единороссы постоят за Сталинград».

Мария Федотова