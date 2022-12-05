Волгограду предлагают «символ мужества»

В Волгоградской области начал работу общественный совет по изучению общественного мнения по вопросу переименования регионального центра в Сталинград. Вчера состоялось его первое заседание, на котором губернатор Андрей Бочаров объявил, что подобное наименование — «символ мужества и героизма» народа, однако решение должно приниматься «только на основании позиции жителей». Эксперты считают, что в случае реального опроса жители выскажутся против изменения названия ­города.

Вчера в Волгоградской области состоялось первое заседание общественного совета по изучению мнения жителей региона по вопросу переименования Волгограда в Сталинград. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что обсуждение начато в соответствии с решением пленума областного совета ветеранов, который состоялся 19 ноября 2022 года, на котором было принято решение о «возвращении городу Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда — символа мужества и героизма многонационального народа нашей Родины в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне».

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в состав общественного совета вошли представители политических партий, общественных объединений и организаций, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций, учебных заведений, эксперты. С инициативой вернуть Волгограду «историческое имя» выступили фронтовики, предложение прозвучало на заседании пленума Волгоградского областного совета ветеранов в день 80летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

«Задача общественного совета непростая и очень ответственная. Необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения жителей Волгоградской области, города-героя по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград. И представить полученные в ходе исследования результаты широкой общественности. Мы рассчитываем на очень ответственное отношение и качественную работу членов общественного совета. На основе результатов именно вашей работы жителями Волгограда, Волгоградской области будут приниматься решения, имеющие по-настоящему историческое значение. Решение о переименовании должно приниматься только на основании позиции жителей»,— сказал господин Бочаров.

Глава региона также пояснил, что выявление широкого общественного мнения о переименовании того или иного населенного пункта с использованием процедуры референдума «дает максимально объективный результат».

В июле этого года господин Бочаров подписал документ, который вносит изменения в областной закон от 7 октября 1997 года «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», касающиеся статьи «Присвоение наименований административно-территориальным единицам и населенным пунктам или их пере­именование».

В предыдущей редакции было сказано, что Волгоградская областная дума рассматривает предложения по переименованию, информирует население соответствующих территорий о необходимых затратах и выявляет мнение населения «путем опроса граждан». В новой редакции пункта о проведении опроса нет, речь идет только о том, что в целях выявления мнения населения облдума в течение пяти дней со дня принятия предложения о переименовании к рассмотрению направляет соответствующие документы в представительный орган муниципального образования, в котором находится населенный пункт. И представительный орган в течение 45 дней со дня принятия предложения к рассмотрению должен принять решение о выражении согласия или несогласия с пере­именованием.

Уже тогда инициатива вызвала общественный резонанс — жители в соцсетях назвали этот документ первым шагом к переименованию Волгограда в Сталинград.

Однако тогда губернатор Андрей Бочаров выступил против переименования территорий и населенных пунктов без учета мнения жителей.

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград в последнее время поднимался как минимум дважды. В 2013 году глава фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Николай Паршин настаивал, что «возвращение городу имени Сталинград правильно с юридической и исторической точек зрения». Коммунисты планировали подать иск в Верховный суд России о признании незаконным постановления президиума ВС РСФСР 1961 года о переименовании города в Волгоград, но он так и не был подан. В прошлом году об этом же вспомнил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. На пресс-конференции в Волгограде он отметил, что переименование Волгограда в Сталинград — «заявка на сверхпрорыв, на строительство нового социализма, на доминирование на территории ­Евразии».

Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков, комментируя возможное переименование в своем Telegram-канале, написал, что в таком случае Волгоградский проспект в Москве может быть переименован в Сталинградский. «И что делать со званием города-героя, ведь это звание присвоено городу Волгограду»,— написал он.

Политолог Александр Сайгин считает, что в нынешней общественно-политической ситуации переименование города маловероятно, так как федеральный центр не заинтересован во взлете реваншистских и протестных настроений в регионе, так как, по его мнению, в случае реального опроса абсолютное большинство жителей выскажется против инициативы. При этом он отметил, что исследований, которые могли бы объективно отразить отношение граждан к изменению названия Волгограда, нет. Господин Сайгин также обратил внимание на то, что губернатор Андрей Бочаров постоянно подчеркивает, что решение не должно приниматься без поддержки населения. «Очень надеюсь, что это не его инициатива, потому что этим он подорвет не только свой рейтинг, но и федеральной власти»,— считает политолог.

Сергей Петунин