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Коммерсантъ FM
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Информация про земельный участок за подбитый танк Leopard оказалась фейком

Руководитель иркутского благотворительного фонда «Звезда» Юрий Кононов опроверг информацию о том, что его организация причастна к выдаче премий за подбитые в зоне СВО танки. Глава фонда в разговоре с «Ъ» уточнил, что ранее в социальных сетях широкое распространение получила фотография уличного рекламного баннера с логотипом организации и надписью: «Подбей Leopard — получи участок земли на Байкале».

«Действительно, в данном районе Иркутска установлена рекламная конструкция с нашим баннером. Однако ее внешний вид не соответствует распространяемой в социальных сетях фотографии. По всей видимости, это фейк, изготовленный в фоторедакторе. Не могу предположить, кто стоит за этим действием»,— сообщил он.

Появившаяся в соцсетях фотография
Появившаяся в соцсетях фотография

Появившаяся в соцсетях фотография

Появившаяся в соцсетях фотография

По словам Юрия Кононова, в фонде еще не приняли решение, обращаться ли по данному поводу в правоохранительные органы.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление правительства региона, определяющее размер выплат за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. За захват танка Leopard было обещано 3 млн руб. За уничтожение — 1 млн руб. За захват и уничтожение танков Abrams выплаты определены в размере 1,5 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно.

О поставках Украине новых видов боевой техники читайте в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Влад Никифоров, Иркутск

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