Правительство Забайкалья выплатит до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков стран НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление правительства региона, определяющее размер выплат гражданам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Как отмечается в документе, опубликованном в учрежденной правительством региона газете «Забайкальский рабочий», «единовременные выплаты коснутся граждан России, зарегистрированных в Забайкальском крае.

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«Установить следующие единовременные выплаты. За захват одного танка Leopard любой модификации лицу, непосредственно захватившему танк, находящийся в работоспособном состоянии,— в размере 3 млн руб. Лицам, участвовавшим в захвате танка (до 10 человек включительно),— по 500 тыс. руб. За уничтожение одного танка Leopard любой модификации лицу, непосредственно уничтожившему один танк,— в размере 1 млн руб. Лицам, участвовавшим в уничтожении танка (до 5 человек включительно),— по 150 тыс. руб.»,— отмечается в постановлении.

За захват и уничтожение танков Abrams выплаты определены в размере 1,5 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно. Гражданам (до пяти человек включительно), помогавшим захватывать или уничтожать танк,— по 300 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. В последнем пункте постановления гражданам, принимающим участие в СВО, рекомендуется «сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов». Отметим, что, по заверениям американских властей, танки Abrams будут поставлены на Украину только через несколько месяцев, после того как их соберут на заводе, который сейчас занят заказами для Польши и Тайваня.

О поставках Украине новых видов боевой техники читайте в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Влад Никифоров, Иркутск