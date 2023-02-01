Что происходит после ввода войск России на Украину. День 343-й

За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс. Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что добыча нефти в 2023 году в России сократится на 1 млн б/с. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:12. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Токио с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России.

8:57. Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, пишет газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.

8:51. На Западе ведется «фронтальная атака» на все русское после начала российской военной операции на Украине, утверждает посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. По его словам, атакам подвергаются в том числе представители РПЦ.

8:50. Компания из США предложила продать Украине два беспилотника MQ-9 Reaper за $1. Как информирует газета The Wall Street Journal, возможная сделка должна будет получить одобрение администрации президента США Джо Байдена.

8:49. Запрет на межличностное общение на русском зыке следует распространить на все украинские вузы, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев».