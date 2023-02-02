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Коммерсантъ FM
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Минфин Украины сообщил о потребности в $3 млрд ежемесячно от иностранных партнеров

Украине ежемесячно требуется $3 млрд финансовой помощи от зарубежных партнеров, сообщила замминистра финансов Ольга Зыкова. Слова замминистра приводит издание «Украинская правда». В 2022 году для покрытия дефицита бюджета Украине ежемесячно требовалось около $5 млрд.

Как сообщила замминистра, украинский Минфин на данный момент получил подтверждение о финансировании бюджета США и странами Евросоюза в размере $30 млрд. Однако украинский бюджет нуждается еще в $10 млрд. По словам госпожи Зыковой, Украина рассчитывает на помощь международного валютного фонда (МВФ).

По состоянию на конец ноября 2022 года государственный долг Украины превышал $107,46 млрд. Соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%. По данным Bloomberg, МВФ запустит многолетнюю программу помощи Украине на сумму до $16 млрд. По информации агентства, план помощи закончат разрабатывать уже в марте.

Анастасия Ларина

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