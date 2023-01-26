Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: МВФ запустит многолетнюю программу помощи Украине на сумму до $16 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму от $14 до $16 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в фонде. Сколько лет будет действовать программа — не уточняется.

По информации источников агентства, многолетний план помощи Украине закончат разрабатывать в марте 2023 года. Если программу одобрят, уже в апреле 2023 года Украина получит сумму от $5 до $7 млрд. Однако реализация программы будет зависеть от нескольких источников: одобрения стран G7 и кредиторов Украины.

Минфин Украины отказался от комментариев Bloomberg. Однако 26 января украинский Минфин опубликовал заявление, в котором выразил надежду на «полноценную» программу финансовой помощи от МВФ.

Украина заключила с МВФ меморандум, согласно которому фонд будет готовиться к запуску полноценной программы помощи. В рамках меморандума в конце декабря МВФ утвердил программу о привлечении для помощи Украины донорских пожертвований. Эта программа рассчитана на четыре года. В том же месяце фонд предоставил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.

Подробнее о финансовой помощи Украине — в материале «Украина обменяла помощь на реформы».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...