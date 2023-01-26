Bloomberg: МВФ запустит многолетнюю программу помощи Украине на сумму до $16 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму от $14 до $16 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в фонде. Сколько лет будет действовать программа — не уточняется.

По информации источников агентства, многолетний план помощи Украине закончат разрабатывать в марте 2023 года. Если программу одобрят, уже в апреле 2023 года Украина получит сумму от $5 до $7 млрд. Однако реализация программы будет зависеть от нескольких источников: одобрения стран G7 и кредиторов Украины.

Минфин Украины отказался от комментариев Bloomberg. Однако 26 января украинский Минфин опубликовал заявление, в котором выразил надежду на «полноценную» программу финансовой помощи от МВФ.

Украина заключила с МВФ меморандум, согласно которому фонд будет готовиться к запуску полноценной программы помощи. В рамках меморандума в конце декабря МВФ утвердил программу о привлечении для помощи Украины донорских пожертвований. Эта программа рассчитана на четыре года. В том же месяце фонд предоставил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.

Подробнее о финансовой помощи Украине — в материале «Украина обменяла помощь на реформы».

Анастасия Ларина