В Петербурге каретам с лошадьми временно запретили въезжать на Дворцовую площадь

Запряженным каретам запретили въезд на территорию Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Запрет ввели после того, как в новогодние праздники мужчина попытался вскочить на одну из двух лошадей, которыми была запряжена карета, испугал животное, и в результате карета наехала на пешеходов. Травмы получили двое детей и их отец.

«В новогодние праздники в указанном месте было совершено преступление с участием гужевого транспорта … В связи с этим, в целях обеспечения безопасности граждан, ГУ МВД России принято решение о временном запрете нахождения гужевого транспорта на Дворцовой площади до выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям»,— говорится в сообщении.

О том, что запряженные кареты перестали пускать на Дворцовую площадь, ранее сегодня, 1 февраля, сообщил «Фонтанке» руководитель компании по прокату карет «ВАЛКиТ» Александр Ивахнов.

«После 2 января нам не дают работать. У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения № 904Р от 1999 года с остановками и местами стоянок, где можно сажать и ждать пассажиров. Одна из них — Дворцовая площадь. Но нас просто на нее не пускают»,— приводит издание слова господина Ивахнова.

Руководитель прокатной компании также отметил, что этот запрет создает значительные трудности с парковкой, поскольку запряженные кареты гораздо больше легковых автомобилей.

2 января около 17:00 мск на Дворцовой площади произошел инцидент с каретой, запряженной двумя лошадьми, на одну из которых вскочил мужчина. В результате пострадали три человека: 43-летний мужчина и его дети — восьмилетний сын и девятилетняя дочь. Они были доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести.

11 января полиция задержала виновника инцидента. Им оказался ранее судимый 39-летний механик Роман Максимов. В отношении него заведено уголовное дело о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ). По решению петербургского суда мужчине запрещено приближаться к лошадям ближе, чем на десять метров, а также посещать культурно-массовые мероприятия и управлять гужевыми повозками.