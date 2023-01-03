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Коммерсантъ FM
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В Петербурге двое детей попали в больницу после наезда лошадей на Дворцовой площади

В одну из больниц Санкт-Петербурга днем 2 января в состоянии средней тяжести доставили 8-летнего мальчика, его 9-летнюю сестру и их 43-летнего отца. Они были госпитализированы после того, как на Дворцовой площади один из гуляющих попытался оседлать запряженную в карету лошадь, испугал ее, и та бросилась в толпу.

Как сообщается в Telegram-канале Центрального района города, во время инцидента испуганное животное сбросило наездника. 38-летняя женщина-кучер скрылась с места происшествия, но после ее задержали полицейские. Женщину доставили в отделение и отправили на освидетельствование, заподозрив у нее алкогольное опьянение, сообщает «Фонтанка.ру».

Виновника происшествия разыскивают. Сотрудники городского управления Следственного комитета, согласно сообщению пресс-службы, проводят доследственную проверку.

Анастасия Ларина

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