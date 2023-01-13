Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям и управлять повозками из-за ДТП с каретой

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал запрет определенных действий Роману Максимову, подозреваемому в действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ), после инцидента с каретой на Дворцовой площади в начале января. Запрыгнувшему на запряженную в карету лошадь 39-летнему ранее судимому механику запретили на все время следствия приближаться к лошадям и управлять гужевыми повозками.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определенных действий на весь период предварительного следствия управлять транспортными средствами — гужевыми повозками, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Инцидент на Дворцовой площади с участием Максимова произошел 2 января. Максимов, что зафиксировали камеры наружного наблюдения и очевидцы, самовольно запрыгнул на одну из запряженных в туристическую карету лошадей, из-за чего испуганное животное ринулось в толпу людей. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Максимова задержали на следующий день. Свои действия он пояснить не смог.

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