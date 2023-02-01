Зеленский: грузинские власти хотят убить Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ежедневно пытают в тюрьме, а цель грузинских властей — это его убийство. Президент Зеленский подчеркнул, что не обсуждает причины ареста грузинского политика, но обеспокоен условиями содержания Михаила Саакашвили, являющегося гражданином Украины.

«Публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить»,— сказал господин Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом (цитата по «Укринформ»).

Украинский президент также показал две фотографии Михаила Саакашвили, сделанные во время его сегодняшнего выступления на судебном заседании. «Грузия она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины»,— заявил господин Зеленский.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Политик неоднократно объявлял голодовку в тюрьме, его состояние за время ареста сильно ухудшилось. В ноябре 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что медики выявили у экс-президента 36 заболеваний. За год заключения он похудел на 60 кг.

Сегодня, 1 февраля, Михаил Саакашвили попросил похоронить его сердце на Украине, если он не доживет до победы Украины в конфликте с Россией. Он также заявил, что ему необходима медицинская помощь.

Андрей Сапожников