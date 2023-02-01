Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Саакашвили завещал похоронить его сердце на Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требовавший перевода в реанимацию, выступил на заседании по своему делу. Он вновь заявил, что ему необходимо лечение, а также сказал, что если не доживет до победы Киева в военном конфликте с Москвой, то просит похоронить его сердце на Украине.

«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, потому что оно принадлежит Украине»,— заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили на своем судебном процессе в ходе прямого включения из клиники Vivamedi, где он лечится с мая прошлого года от ментальных и эндокринологических заболеваний.

Свое заявление он сделал на украинском языке, особо подчеркнув при этом, что не сомневается в победе Украины и «гордится президентом Зеленским».

По словам Михаила Саакашвили, приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы, в заключении его пытают и даже пытались смертельно отравить.

Экс-президент отметил, что готов пожертвовать жизнью после того, как пожертвовал свободой и здоровьем, и просит лишь об адекватном лечении.

Для демонстрации тяжелого состояния своего здоровья Михаил Саакашвили, похудевший за год заключения на 60 кг, оголился по пояс, извинившись перед зрителями.

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...