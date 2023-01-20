Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что страна не отправляет Украине танки из-за своего прошлого

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия отказывается от поставок танков Leopard-2 на Украину из-за своего прошлого. По его словам, если США примут решение о передаче Украине танков Abrams, решение о передаче Leopard-2 будет принять проще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Fabian Bimmer, Reuters Роберт Хабек

Фото: Fabian Bimmer, Reuters

«Если Америка решит отправить танки Украине, Германии будет легче. Вы знаете нашу историю, мы с несколько большим нежеланием подходим по понятным причинам»,— сказал господин Хабек Bloomberg.

Ранее в Германии говорили, что не будут передавать Украине свои танки Leopard и не выдадут разрешения на их поставки другим странам, если США не согласятся передать Киеву свои танки Abrams. В Пентагоне поясняли свой отказ поставлять это вооружение высокими материально-техническими затратами на их обслуживание. Вопрос о передаче танков Киеву будут обсуждать на встрече союзников на базе Рамштайн в Германии сегодня, 20 января.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко