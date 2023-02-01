Ручную кладь разложат по правилам

«Аэрофлот» хочет изменить правила для ручной клади и ввести нормы для портфелей и дамских сумок. Компания считает, что закрепление минимальных габаритов поможет лоукостерам. Власти идею поддержали — Ространснадзор пообещал работать над изменением правил вместе с «Аэрофлотом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Текущие нормы перевозчиков не устраивают. Они фактически создают лазейки для пассажиров, которые хотят взять в салон слишком много вещей, рассказал главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Например, авиакомпания имеет право ограничивать по размерам рюкзаки, а портфели, дамские сумочки или портпледы — нет.

Получается, пассажир может взять с собой безразмерную ручную кладь, то есть аксессуар произвольного размера. Существование таких лазеек позволяет ему обойти ограничения любой авиакомпании по габаритам ручной клади и везти ее в неограниченных количествах.

Более того, нет какого-то четкого понимания, что является, например, портфелем. Понятно, что какой-то дедушкин портфель однозначно им является, но с такими уже никто не ходит. Есть список авиационных правил, который появился еще в советские времена. В нынешних реалиях Россия — фактически единственная страна мира, где существует законодательная вольница, скажем так, позволяющая пассажирам провозить ручную кладь большего размера, чем регламентируют авиакомпании.

Все эти разговоры начались после того, как "Победа" проиграла очередной суд. Компания долго боролась за право ограничивать габариты портфелей и дамских сумочек. Верховный суд признал это незаконным, и "Победа" вынуждена возить аксессуары любого размера. Наверное, это не очень устраивает сам "Аэрофлот", поэтому он будет пытаться пролоббировать внесение изменений в федеральные авиационные правила».

Введение габаритов для всех вещей пассажиров, которые они берут в салон, — вопрос времени, уверен исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Вопрос в том, какими будут эти нормы. При адекватном подходе пассажиры только выиграют, говорит он:

«Если минимальные нормы, которые будут обязательны для всех авиакомпаний, окажутся достаточно вольготными и позволят пассажиру брать по три-четыре предмета не самого маленького размера и веса, это, безусловно, пойдет им на пользу.

Мы отлично понимаем: если разрешить пассажиру взять в салон самолета картину, коробку, картонку и маленькую собачонку, то расположить все это на багажных полках просто физически не получится.

И, соответственно, мы увидим задержки рейсов из-за того, что люди будут с конфликтами пытаться все это дело упрятать в самолете».

Внести подобные изменения может только Минтранс, обращают внимание «Ведомости». В самом министерстве от комментариев отказались.

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Иван Корякин