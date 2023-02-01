«Аэрофлот» и Ространснадзор изменят правила провоза ручной клади и багажа

Компания «Аэрофлот» вместе с Ространснадзором планируют пересмотреть федеральные авиационные правила по провозу ручной клади. Об этом сообщили гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

По их словам, нужно, чтобы в правилах были прописаны единые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры, например, компания «Победа».

«Мы с Ространснадзором одинаково смотрим на суть решения вопроса с правилами провоза ручной клади. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку»,— сказал гендиректор «Аэрофлота» (цитата по ТАСС).

После решения Верховного суда в январе 2023 года лоукостер «Победа» сообщил о планах изменить нормы провоза ручной клади. Компания убрала из описания правил провоза габариты дамской сумки или рюкзака. Однако по факту нормы провоза остались прежними: ручная кладь должна поместиться в калибратор размером 36x30x27 см.

Анастасия Ларина