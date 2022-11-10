Пассажирам придется быть поукладистее

По данным “Ъ”, аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям запрещать перевозку пассажиров, если те пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Дело в том, что Росавиация летом потребовала от аэропортов жестко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж, что грозит задержками рейсов. В авиакомпаниях говорят, что и так могут снимать пассажиров с рейса, но это происходит редко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Шереметьево Хэндлинг» (обслуживающая компания МАШ) предложила своим базовым авиакомпаниям отказывать пассажирам со сверхнормативной ручной кладью в перевозке. Письмо было направлено 31 октября (есть у “Ъ”). В нем аэропорт предложил свои варианты решений проблемы задержек рейсов из-за переоформления личных вещей в багаж. Риски таких задержек компания объяснила телеграммой Росавиации (есть у “Ъ”), которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж.

На процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 минут и не менее 55 минут — с заходом в комнату ручного досмотра, пишет «Шереметьево Хэндлинг». Это может привести к задержке рейса и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы. Чтобы предотвратить задержки, Шереметьево предлагает авиакомпаниям, помимо снятия пассажиров с рейса, либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.

Согласно авиаправилам, некоторые предметы можно перевозить только в ручной клади и нельзя сдать в багаж: в частности, литиевые аккумуляторы (в том числе в составе гаджетов, например ноутбуков) и газовые зажигалки. Некоторые авиакомпании вводят собственные ограничения: так, у «Аэрофлота» пассажир не может сдать в багаж, но может взять с собой до 2 кг сухого льда. У «Уральских авиалиний» сухой лед можно сдать в багаж с предварительным получением разрешения.

Требование о проверке ручной клади при сдаче в багаж содержится в регламентах аэропортов, но не внесено в нормативные акты. В приказе Минтранса №104, на который ссылается Росавиация, повторный осмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». Если досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании «принимают меры для его отправки очередным рейсом».

По Воздушному кодексу (ст. 85), договор перевозки считается расторгнутым только при отказе пассажира от предполетного досмотра. Наконец, в Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов ICAO (Doc 9284) указано: если эксплуатант забирает кладь в грузовой отсек, он «должен получить от пассажира подтверждение», что из нее удалены запрещенные предметы.

Как пояснили собеседники “Ъ” в ряде авиакомпаний, на практике перевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать в багаж без повторных осмотров (иногда и без доплаты, если у перевозчиков нет портативных кассовых аппаратов у гейта). Как пояснил “Ъ” источник в Минтрансе, напоминание о недопустимости такой практики было разослано в связи с «вынужденным усилением мер авиабезопасности» и во избежание «массовых задержек рейсов».

В Шереметьево “Ъ” уточнили, что сейчас по правилам авиакомпаний сверхнормативная кладь, которую обнаружили при посадке, должна маркироваться багажной биркой, далее пассажир перед входом в самолет передает ее работнику, который помещает ее в багажный отсек. При этом в соответствии с требованиями Росавиации вся ручная кладь, которая подлежит оформлению как багаж, должна быть доставлена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа, что может привести к задержке рейса. В Шереметьево добавили, что до сих пор случаи недопуска пассажиров на рейс по этой причине были крайне редки.

Во Внуково отметили, что многие авиакомпании предпочитают загружать ручную кладь в багажный отсек под бортом самолета, «считая, что она досмотрена», хотя это и запрещено. В Домодедово заявили, что «если авиакомпания принимает решение о размещении ручной клади в багажный отсек, то должна быть обеспечена возможность проведения повторного досмотра».

Собеседники “Ъ” в некоторых авиакомпаниях раскритиковали предложение Шереметьево, считая, что сложившаяся практика не вызывала проблем. А если обязать авиакомпании принимать на борт сверхнормативную кладь, это приведет к злоупотреблениям пассажиров. В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что предложения Шереметьево — «уже давно устоявшаяся многолетняя практика». В отдельных случаях «Аэрофлот» допускает размещение ручной клади в багажно-грузовых отсеках «при соблюдении определенных условий, включая требование повторного досмотра». Также авиакомпания имеет право не перевозить такой багаж, а если пассажир откажется лететь без него, то такой отказ «будет считаться добровольным».

В «России» заявили, что сотрудники аэропорта или самой авиакомпании перед посадкой в самолет проконтролируют габариты и вес ручной клади пассажира, но не досматривают ее. В «Победе», чьи калибраторы самые компактные, а также S7, Smartavia и Azur Air не ответили “Ъ”.

В Red Wings рассказали, что если пассажир пронес сверхнормативную кладь к выходу на посадку, то процедура ее оплаты, досмотра и сдачи в багаж занимает «в зависимости от аэропорта и времени рейса 20–30 минут». И если такой пассажир приходит на посадку незадолго до ее окончания, то своими действиями он может вызвать задержку рейса, «но у Red Wings такие случаи единичны». При этом в компании добавили, что любой перевозчик действительно может не допустить на рейс пассажира со сверхнормативной ручной кладью «за нарушение правил авиакомпании и, как следствие, договора о перевозке».

Недопуск пассажира со сверхнормативными вещами на рейс, по закону, возможен только в одном случае: если он отказывается оплатить багаж, говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Чтобы не допустить скандалов с массовыми отказами пустить пассажира в самолет, все авиакомпании должны дать возможность оплатить услугу у выхода на посадку. Кроме того, некоторым перевозчикам стоит сделать более эффективные уведомления о параметрах ручной клади при онлайн-регистрации пассажиров.

Айгуль Абдуллина