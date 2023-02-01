Пригожин предложил запретить госслужащим отдыхать за границей на время спецоперации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам выезжать из России на отдых во время проведения военной операции на Украине.

«Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах, и злоупотреблении предметами роскоши»,— написал предприниматель в письме, опубликованном в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

В письме основатель ЧВК заявил, что отдых чиновников за границей наносит ущерб репутации государственной власти, а также несет возможные риски безопасности с учетом работы западных спецслужб. По его мнению, стремление чиновников и депутатов к «показной роскоши и безудержному потреблению» раздражает людей. «Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе»,— подчеркнул Евгений Пригожин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в парламентский регламент поправки, обязывающие депутатов уведомлять комитет по контролю о выезде за пределы России (кроме командировок). 17 января «Ъ» выяснил, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». Подобные неофициальные запреты введены в Ульяновской, Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. В Кремле заявили, что «аппаратных ограничений» на отдых российских чиновников за рубежом не установлено.

В начале года произошло два скандала, связанные с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику вызвало видео с отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева: в интернет попало видео с ним из Мексики, а затем — селфи члена фракции «Единой России» в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

Подробнее о неофициальных запретах на отдых за границей для чиновников — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Эрдни Кагалтынов