Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в парламентский регламент поправки, обязывающие депутатов уведомлять комитет по контролю о выезде за пределы России (кроме командировок), сообщил депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Он добавил, что председатели комитетов Думы и вице-спикеры должны, согласно поправкам, уведомлять о выезде за границу спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя ГД России Александр Жуков, председатель ГД России Вячеслав Володин и руководитель фракции "Единая Россия" в ГД России Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя ГД России Александр Жуков, председатель ГД России Вячеслав Володин и руководитель фракции "Единая Россия" в ГД России Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предложенная норма может быть внесена в регламент Государственной думы уже до конца заседания»,— сообщил господин Матвеев.

«Ъ» ранее выяснил, что 17 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». По данным «Ъ», аналогичные неофициальные запреты введены в Ульяновской, Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. Официально запретить чиновникам покидать страну местные власти не могут. В Кремле заявили, что «аппаратных ограничений» на отдых российских чиновников за рубежом не установлено.

Ограничения на поездки за границу для чиновников и депутатов начали вводить после двух скандалов, связанных с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику вызвало видео с отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева: в интернет попало видео с ним из Мексики, а затем — селфи члена фракции «Единой России» в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

Подробнее о неофициальных запретах на отдых за границей для чиновников — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Эрдни Кагалтынов