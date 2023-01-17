Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле заявили об отсутствии официальных ограничений на отдых чиновников за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на отдых российских чиновников за рубежом не установлено «аппаратных ограничений». По его мнению, решение о том, где проводить отдых, каждый чиновник принимает сам. Пресс-секретарь назвал это вопросом этики.

Вчера, 16 января, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». По данным «Ъ», аналогичные неофициальные запреты введены в Ульяновской, Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. Официально запретить чиновникам покидать страну местные власти не могут.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями (о недопустимости отдыха за границей.— ''Ъ'') выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации»,— сказал господин Песков.

Ограничения на поездки за границу для чиновников и депутатов начали вводить после двух скандалов, связанных с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику россиян вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева — в интернет попало видео с ним из Мексики, а затем — селфи члена фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

Подробнее — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...