В Кремле заявили об отсутствии официальных ограничений на отдых чиновников за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на отдых российских чиновников за рубежом не установлено «аппаратных ограничений». По его мнению, решение о том, где проводить отдых, каждый чиновник принимает сам. Пресс-секретарь назвал это вопросом этики.

Вчера, 16 января, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». По данным «Ъ», аналогичные неофициальные запреты введены в Ульяновской, Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. Официально запретить чиновникам покидать страну местные власти не могут.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями (о недопустимости отдыха за границей.— ''Ъ'') выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации»,— сказал господин Песков.

Ограничения на поездки за границу для чиновников и депутатов начали вводить после двух скандалов, связанных с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику россиян вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева — в интернет попало видео с ним из Мексики, а затем — селфи члена фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

Подробнее — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Эрдни Кагалтынов