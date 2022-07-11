Суперлига вышла на европейский уровень

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) при содействии Международной федерации футбола (FIFA) обратился в Европейский суд с требованием запретить клубам вступать в структуры, неподконтрольные UEFA. Рассмотрение дела начнется на этой неделе. Обращение UEFA стало реакцией на попытку ведущих клубов Европы выйти из-под эгиды союза и создать свой турнир. Проигрыш истцов будет означать, что в мировом футболе начинается нова эра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанаты «Челси» протестуют, требуя у клуба отказаться от участия в Суперлиге. 20 апреля 2021 года.

Фото: Matt Dunham / AP Фанаты «Челси» протестуют, требуя у клуба отказаться от участия в Суперлиге. 20 апреля 2021 года.

Фото: Matt Dunham / AP

На этой неделе Европейский суд приступит к рассмотрению одного из наиболее важных дел в истории мирового спорта. Фактически речь пойдет о праве клубов выходить из-под эгиды соответствующих федераций. Дело было открыто по обращению UEFA при поддержке FIFA. Две наиболее влиятельные структуры футбола на планете пытаются добиться запрета на создание клубами, выступающими под эгидой официальных футбольных структур, турниров, неподконтрольных FIFA и UEFA.

Напомним, что весной 2020 года 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира — Суперлиги. Правда, продержалась она чуть больше суток.

Все английские клубы не справились с давлением болельщиков и покинули проект, чем и обусловили его крах. Следом сдались «Атлетико», а также «Интер» и «Милан». Все клубы, бросившие проект, в итоге были вынуждены идти на невыгодный мир с UEFA, и им пришлось пойти на сделку с союзом. Она предусматривала разовую выплату ими €15 млн в качестве «жеста доброй воли»: деньги будут инвестированы в некоммерческие ниши, скажем, в детский и юношеский футбол. Помимо этого, клубы согласились с удержанием с них 5% призовых, которые они заработают в еврокубках в сезоне, который приходится на вторую половину 2022 года и первую — 2023 года. Также UEFA предупредил их об угрозе штрафа в случае рецидива. Если клубы не выполнят любое из взятых на них обязательств, он составит €50 млн, если снова попробуют инициировать «раскольнический» проект — €100 млн.

Однако не все клубы поддались давлению UEFA. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились за защитой своих интересов в испанский суд (юридическое лицо, которое должно было стать основой Суперлиги, было зарегистрировано в Испании). Суд постановил, что UEFA не может применять санкции к «бунтовщикам» (президент UEFA Александр Чеферин настаивал на отлучении «раскольников» от участия в еврокубках). Позже, однако, этот запрет был снят, что и позволило руководящим футбольным структурам продолжить тяжбу, перенеся ее на новый уровень.

Ключевой вопрос, ответ на который предстоит дать суду, заключается в следующем: соответствуют ли регламенты FIFA и UEFA (они допускают блокирование инициатив наподобие Суперлиги) антимонопольному регламенту Евросоюза.

Собственно, на его нарушение представители того же «Реала» и указывали, когда добились от испанского суда запрета на преследование участников Суперлиги.

Отметим, что в истории европейского футбола уже был случай, когда вопрос о законности внутренних правил был вынесен на обсуждение Европейского суда. Речь о знаменитом деле Жан-Марка Босмана. Решение по его иску от 1995 года отменило ограничения на количество легионеров в клубах (речь идет о владельцах паспортов стран ЕС) и освободило команды от необходимости платить компенсации предыдущим клубам игроков, с которыми у них истекли контракты. Если Европейский суд по текущему делу вынесет решение не в пользу FIFA и UEFA, это станет еще одной революцией в мировом футболе.

Александр Петров