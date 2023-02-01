Руководитель комитета по управлению имуществом Отрадного стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) руководителем комитета по управлению имуществом Отрадного. Поводом для этого стали итоги прокурорской проверки на предмет переселения граждан из аварийного жилфонда. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Установлено, что руководитель комитета по управлению имуществом городского округа Отрадный заключил договор на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома, в то время как собственник одной из квартир не был расселен в установленном порядке»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчик не знал об этом и снес дом. В итоге была уничтожена единственная недвижимость инвалида второй группы.

Уголовное дело в отношении чиновника возбудил следственный отдел по городу Отрадный СУ СК России по Самарской области. Его расследование контролирует прокуратура.

Ранее фигурантом аналогичного уголовного дела стала председатель Счетной палаты Самарской области Елены Дуброва. Ей инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ.

В настоящее время Елена Дуброва задержана. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, главе Счетной палаты региона вменяется сокрытие нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении областного ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Парламентарий утверждает, что преступление было совершено «по настоянию руководства областного правительства».

Георгий Портнов