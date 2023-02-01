Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле положительно оценили инициативу доплачивать за подбитые западные танки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу властей Забайкальского края и ряда бизнесменов назначить награды за подбитые западные танки. По мнению представителя Кремля, это поспособствует энтузиазму среди участников военной операции.

«Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы... Это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех способствовать, так или иначе, прямо или косвенно, ходу специальной военной операции и достижению основных целей»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По его словам, иностранные танки «будут их жечь», «тем более, если будут такие поощрительные меры». Он отметил, что «пока этой техники нет и де-факто не может быть». «Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки»,— добавил представитель Кремля.

30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. Губернатор подписал постановление, согласно которому за захват танка Leopard полагается выплата 3 млн руб., за уничтожение — 1 млн. Захват танка M1 Abrams будет вознаграждаться 1,5 млн руб., уничтожение — 500 тыс. руб. Он утверждал, что выплаты вводят для поддержания боевого духа и мотивации.

Напомним, власти Германии в январе одобрили поставку на Украину 14 немецких танков Leopard 2, а также разрешили другим странам их реэкспорт. В этот же день о передаче Киеву танков Abrams заявили США. После этого Украина начала просить у своих союзников ракеты и истребители.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...