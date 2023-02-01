В Кремле положительно оценили инициативу доплачивать за подбитые западные танки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу властей Забайкальского края и ряда бизнесменов назначить награды за подбитые западные танки. По мнению представителя Кремля, это поспособствует энтузиазму среди участников военной операции.

«Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы... Это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех способствовать, так или иначе, прямо или косвенно, ходу специальной военной операции и достижению основных целей»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По его словам, иностранные танки «будут их жечь», «тем более, если будут такие поощрительные меры». Он отметил, что «пока этой техники нет и де-факто не может быть». «Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки»,— добавил представитель Кремля.

30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. Губернатор подписал постановление, согласно которому за захват танка Leopard полагается выплата 3 млн руб., за уничтожение — 1 млн. Захват танка M1 Abrams будет вознаграждаться 1,5 млн руб., уничтожение — 500 тыс. руб. Он утверждал, что выплаты вводят для поддержания боевого духа и мотивации.

Напомним, власти Германии в январе одобрили поставку на Украину 14 немецких танков Leopard 2, а также разрешили другим странам их реэкспорт. В этот же день о передаче Киеву танков Abrams заявили США. После этого Украина начала просить у своих союзников ракеты и истребители.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Лаура Кеффер