«ФОРЭС» выплатит 5 млн рублей за уничтожение первого иностранного танка в зоне СВО

Компания «ФОРЭС» готова выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом «Ъ-Урал» рассказал представитель компании.

Ранее стало известно, что США намерены передать Украине 31 танк Abrams, а Германия 14 танков Leopard 2. Кроме того, о поставках тяжелой техники для Украины объявили Франция, Норвегия, Словакия, Португалия и другие страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины.

«ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.

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Николай Яблонский