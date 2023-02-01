«Яндекс Маркет» заглянет в гардероб

«Яндекс Маркет» поможет москвичам освободить шкафы. Совместно с ресейл-сервисом Cloudset площадка начнет выкупать у пользователей ненужные им одежду, обувь и сумки. Специалисты оценят состояние вещей и предложат продавцу цену. Если условия всех устроят, владелец сразу получит деньги, не дожидаясь, пока товаром заинтересуется кто-то из покупателей. Окажется ли эта схема востребованной? И зачем «Яндекс Маркету» осваивать рынок ресейла? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас в России развиваются с десяток проектов по перепродаже одежды и обуви, в том числе из премиального сегмента. Но почти все они фактически лишь информируют владельцев вещей и потенциальных покупателей о существовании друг друга. Если сделка состоялась, ресейлер берет комиссию, если нет, никто никому ничего не должен.

Схема с выкупом товара у продавца встречается нечасто: есть вероятность, что дорогая сумка никому не приглянется, и тогда сервис останется в минусе. Но способы нивелировать эти риски существуют, объясняет блогер и создательница ресейл-платформы «ВШкафу» Анна Бахирева:

«Есть позиции, которые всегда останутся востребованы, и они могут быть не только в люксовом сегменте, а и в мидл-маркете. Если вести отбор, не принимать все подряд, то, конечно, в этом нет никакого риска. Например, есть сумочка, за которой охотится очень много желающих, какая-то очень популярная модель. Сервис ее без проблем выкупит и перепродаст. Аналогично, если рассуждать про одежду в категории "база" — это вещи, которые в повседневной жизни нужны постоянно».

«Яндекс Маркет» предлагает продавцам два варианта: можно дождаться, пока найдется покупатель, и получить до 80% от изначальной стоимости вещи. Или сервис сам выкупит товар, но владелец получит чуть более скромные деньги. Ехать в офис для оформления закупочного акта и прочих документов не обязательно: курьер привезет все нужные бумаги и бесплатно заберет все, что заказчик намерен выставить на продажу.

В этом плане проект выглядят привлекательнее, чем, например, тот же «Авито», где покупатель, а по новым правилам еще продавец, вынуждены платить за доставку самостоятельно. Удастся ли «Яндексу» потеснить действующих игроков в этом сегменте за счет более выгодных условий? Партнер компании Cross Insights Борис Овчинников в этом сомневается:

«Расширение сервиса и возможность сразу получить деньги будут интересны для части продавцов. Другое дело, что речь идет про достаточно узкий рынок. Сила "Авито" в первую очередь в том, что там миллионы товаров, продавцов и покупателей. Ожидать, что ресейловый сервис привлечет даже сотни тысяч продавцов и сотни тысяч покупателей, не приходится. Это все-таки нишевая история».

Но развитие ресейла — не единственное, чем «Яндекс Маркет» пытается привлечь внимание аудитории. В декабре площадка стала эксклюзивным продавцом товаров IKEA — компания выкупила складские остатки ушедшего из России шведского ритейлера и выделила под них отдельный раздел на сайте. Оба этих шага, по мнению управляющего партнера агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, наводят на мысли о том, что «Яндекс» намерен завоевать лояльность платежеспособной аудитории и отделиться от других маркеплейсов:

«У них есть возможность поиграть с позиционированием, и в отличие от Wildberries и Ozon постараться получить более обеспеченную аудиторию, которую, в том числе можно было бы заинтересовать ресейловыми проектами. И это хорошая возможность для того, монетизировать аудиторию и в других категориях. Это позволит формировать комплексную корзину. Потому что все-таки маркетплейсы наиболее эффективны за счет сильной логистики и, конечно, за счет масштабного ассортимента».

И только на одежде и сумках премиальных марок «Яндекс Маркет» останавливаться не намерен. Площадка готова выкупать у пользователей также смартфоны, ноутбуки, умные часы, игровые приставки и наборы конструкторов Lego.

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