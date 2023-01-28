Одежду проверят на подлинность

«Авито» начнет проверять брендовую одежду на подлинность. Для оценки вещей сервис привлечет профессиональных фешен-экспертов, они будут анализировать товар по фотографиям. Проверка проводится онлайн, и только по желанию продавца. После ее успешного завершения товар получит специальное обозначение «оригинал». Подлинные брендовые вещи можно будет найти с помощью одноименного фильтра. Поможет ли это снизить долю контрафакта? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее, в октябре 2022 года, «Авито» запустил аналогичный сервис для проверки аксессуаров и обуви. Стоимость услуги для продавцов люкса составила от 350 руб. до 500 руб. в зависимости от категории товаров. Аутентификация проводится по фотографиям, которые предоставляют продавцы. После эксперты — от двух до четырех человек — изучают их и выдают свое заключение.

За несколько месяцев услугой воспользовались почти 3 тыс. продавцов, а пометку «оригинал» получили 9 тыс. товаров, уточнили “Ъ FM” в компании «Авито»: «После размещения объявлений система автоматически определяет возможность аутентификации товара и отправляет уведомление продавцу. Если продавец решает пройти проверку, платформа запрашивает у него конкретные фотографии.

Например, обязательно нужно приложить снимки ярлыка с составом, ярлыков с логотипами бренда, защитной голограммы при наличии, молнии, гравировок на кнопках и пуговицах. Обычно проверка занимает 24 часа».

На «Авито» именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам в 2022 году. Особенно активно пользователи интересовались брендовыми вещами компаний, которые официально прекратили работу в России. Так, например, спрос на Chanel увеличился на 78%. А продажи Gucci выросли на 54%. И среди этих товаров нередко встречается контрафакт. Зачастую покупка вещей люксовых марок напоминает игру в русскую рулетку, делится опытом пользовательница «Авито» Анна Фомина: «Покупала сумку Furla, она стоила 15 тыс. руб. Продавец находился в другом городе и проверить ее перед покупкой я не могла. В тоге сумка оказалась китайской подделкой.

На "Авито" действительно много вещей, на которых написано Chanel, Dolce&Gabbana. Последний раз я решила приобрести костюм Chanel, но на этот раз я ездила его примерить. Даже на первый взгляд было видно, что это Китай, бирки оказались другие. Тогда зачем продавец позиционирует товар как оригинальный, если все равно видно, что это подделка».

Доля контрафакта на маркетплейсах продолжает расти. По данным Brandmonitor, в сегменте люксовой одежды их стало больше на 20%, а количество поддельных сумок и аксессуаров увеличилось на 25%. Выявлять их с помощью фотографий можно, но ошибок при таком аудите не избежать, говорит исполнительный директор компании Brand Monitor Кирилл Кириллов: «Точно будут возникать случаи, когда продавцы станут присылать подменные фотографии на экспертизу, но это уже вопрос к бизнес-процессу, который организует платформа.

Обычно требуется 5-10 фотографий, после этого можно определить, контрафактный ли это товар или нет. При этом часто бывает, что для уже бывших в употреблении вещей с потертостями и так далее, не обойтись без реальной экспертизы с возможностью все осмотреть и потрогать. Без этого иногда сложно определить подлинность».

С марта по декабрь 2022 года продажи в России приостановили десятки брендов. Среди них Burberry, Hermes, Richemont, Prada и другие. По оценкам аналитиков Fashion Consulting Group , европейские и американские марки занимали более 80% всего рынка в премиальном сегменте. Одежду из их старых коллекции до сих пор можно найти у сторонних офлайн-ритейлеров, но цены с весны выросли, по оценкам экспертов, на 25%.

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