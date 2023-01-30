«Челси» готов заплатить чемпионскую цену

Лондонский «Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником сборной Аргентины Энцо Фернандесом. Сделка, если она состоится, станет самой крупной в сезоне: «Челси» готов заплатить за лучшего молодого футболиста чемпионата мира 2022 года около €120 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энцо Фернандес

Фото: Manu Fernandez / AP Энцо Фернандес

Фото: Manu Fernandez / AP

В понедельник представительная делегация, составленная из руководителей «Челси», отправилась в Лиссабон на переговоры с боссами «Бенфики». Цель, как утверждает Daily Mail,— убедить португальский клуб и его президента, известного в прошлом игрока сборной Португалии Руя Кошту, согласиться на переход 22-летнего аргентинского полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Времени у сторон совсем немного.

Уже ночью 31 января зимнее трансферное окно в Европе закроется. Есть, правда, вариант, при котором переход Фернандеса будет отложен на лето. Он предусматривает подписание сторонами соответствующих юридически обязывающих документов.

По утверждению Daily Mail, лондонцы готовы уплатить стоимость безусловного выкупа Фернандеса. В его контракте она обозначена в размере €120 млн. То есть покупка аргентинца может стать самой крупой сделкой индустрии в текущем сезоне. Сложность лишь в том, что «Челси» хотел бы растянуть выплаты на три сезона, а «Бенфика» настаивает на получении всей суммы сразу. Впрочем, источники The Telegraph утверждают, что «Челси» выдвинул и альтернативное предложение, предусматривающее выплату большей части стоимости игрока сразу, а оставшейся суммы — за пять следующих лет.

В иной ситуации требование португальцев заплатить все и сразу, может, и не стало бы проблемой. Но дело в том, что «Челси» уже привлек к себе слишком много внимания из-за своих трат на покупку игроков. В текущем сезоне «Челси» израсходовал на усиление рекордные £460 млн (клуб при этом сумел уложиться в правила финансового fair-play (FFP), воспользовавшись пробелами в них).

Особенно большой резонанс произвела состоявшаяся в середине января покупка у «Шахтера» украинского полузащитника Михаила Мудрика за €100 млн. В результате ряд клубов АПЛ обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с жалобой на действия «Челси», обвинив его в обходе регламента. В ответ UEFA намерен подкорректировать FFP, с тем чтобы ограничить возможность команд пользоваться правилом амортизации. Тот же «Челси», согласившись отдать за Мудрика €100 млн, подписал с ним контракт на восемь с половиной лет, на которые и растянул затраты на его приобретение в отчетности в равных долях на срок действия соглашения. UEFA в ответ намерен запретить подписание соглашений длительностью более пяти лет.

Примечательно, что если бы «Челси» решил купить Энцо Фернандеса прошлым летом, то мог бы сильно сэкономить. В мае 2022 года Фернандес, тогда еще выступавший за аргентинский «Ривер Плейт», стоил €15 млн.

За такую сумму его летом 2022-го и купила «Бенфика» (то есть лиссабонцы, за которых Фернандес не провел и двух десятков матчей и забил только один гол, теперь могут увеличить свои вложения в восемь раз). Однако после того как Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, да еще и был признан лучшим молодым футболистом мирового первенства, цена на него взлетела. Портал Transfermarkt, до того как появились известия о серьезном интересе к аргентинцу со стороны «Челси», оценивал полузащитника в €55 млн. Но, похоже, эта оценка будет пересмотрена в большую сторону.

Александр Петров