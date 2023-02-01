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Прощание по-португальски

«Манчестер Сити» неожиданно отдал «Баварии» Жуана Канселу

В последний день действия зимнего трансферного окна в европейском футболе состоялся один из самых неожиданных переходов последних лет. «Манчестер Сити» отдал «Баварии» в аренду, но с правом выкупа Жуана Канселу, хотя еще несколько недель назад португалец считался фактически незаменимым на левом фланге манчестерской защиты. Причиной расставания с ним, похоже, послужил конфликт Канселу с тренером Пепом Гвардиолой из-за сократившегося после декабрьского рестарта сезона игрового времени футболиста.

В последнее время Жуан Канселу (справа) стал гораздо реже попадать в основной состав «Манчестер Сити»

В последнее время Жуан Канселу (справа) стал гораздо реже попадать в основной состав «Манчестер Сити»

Фото: Matt McNulty / Manchester City FC / Getty Images

В последнее время Жуан Канселу (справа) стал гораздо реже попадать в основной состав «Манчестер Сити»

Фото: Matt McNulty / Manchester City FC / Getty Images

Во вторник за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна английский футбольный гигант «Манчестер Сити» объявил о том, что отдал в аренду гиганту немецкому — «Баварии» — португальца Жуана Канселу. Аренда на самом деле похожа на полноценный трансфер. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн. А спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже дал понять, что они готовы им воспользоваться, сказав, что клуб «давно думал» о приобретении Жуана Канселу, «идеально вписывающегося» в систему его игры.

Сделка примечательна в первую очередь своей абсолютной неожиданностью. Дело в том, что вскоре после перехода в «Манчестер Сити» из «Ювентуса» в 2019 году Жуан Канселу превратился в одного из ключевых его игроков. Закрывая левый фланг, португалец внес большой вклад в успехи манчестерцев в двух предыдущих чемпионатах Англии. А в текущем сезоне, после того как летом «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» украинца Александра Зинченко, имевшего примерно тот же функционал, роль Канселу, казалось, будет только еще важнее. Более того, цифры тезис подтверждали. В этом сезоне в различных официальных соревнованиях Жуан Канселу провел на поле в общей сложности 1866 минут — больше, чем какой-либо другой футболист оборонительной линии «Манчестер Сити». А расстался он с ним, не купив на рынке никого взамен, и в момент, выглядящий крайне неподходящим. Сейчас «Манчестер Сити» отчаянно пытается настичь оторвавшийся от него в чемпионате на пять очков «Арсенал».

Нет ничего странного в том, что целый ряд медиаресурсов списывали расставание на конфликт между Жуаном Канселу и наставником клуба Пепом Гвардиолой. Сам Канселу в прощальном заявлении, адресованном поклонникам команды, признался, что «хотел играть больше» и что его отношения с Гвардиолой в последнее время были «не лучшими».

BBC, объясняя его слова, указал на то, что после паузы в сезоне, связанной с чемпионатом мира в Катаре, игровое время Жуана Канселу и в самом деле резко сократилось. В десяти сыгранных «Манчестер Сити» после рестарта матчах национального первенства, Кубка страны и Кубка Английской лиги оно в сумме составило лишь 256 минут. При этом в стартовый состав Жуана Канселу Пеп Гвардиола включил всего три раза.

Причиной изменения отношения к португальцу, по мнению BBC, явилось прежде всего появление хороших альтернатив. Речь о защитнике голландской сборной Натане Аке, который привык действовать в центре, но сумел адаптироваться и на левом фланге, а главное, о Рико Льюисе. Этот 18-летний игрок обороны в декабре и январе принял участие в пяти матчах чемпионата Англии, в четырех из них находился на поле с первой минуты и заслужил отличные отзывы от экспертов.

Алексей Доспехов

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