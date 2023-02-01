Глава Росавиации: можно «спокойно летать» на иностранных самолетах до 2030 года

Российские самолеты будут постепенно вытеснять иностранные в парках отечественных авиакомпаний, убежден глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, это произойдет по мере увеличения выпуска российских лайнеров, в том числе Superjet New и МС-21.

В интервью РБК господин Нерадько сказал, что с налаживанием серийного производства отечественного самолетов, «конечно, будет постепенное вытеснение западных самолетов». «Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот»,— уверен он.

На вопрос о том, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, Александр Нерадько ответил: «С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать».

Глава Росавиации также убежден, что российские перевозчики останутся конкурентоспособными на глобальном рынке после того, как перейдут на отечественные лайнеры. «А что касается внутренних перевозок, то об этом вообще речи не должно идти. Надо летать на своих самолетах и вертолетах»,— считает он.

В январе президент Владимир Путин раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова из-за контрактов на российские самолеты. По словам президента, они оформляются слишком долго, а некоторые заводы до сих пор не получили заказы на 2023 год, из-за чего не могут спланировать свою загрузку. Министр заверил, что контракты будут готовы в течение квартала. Он пообещал, что в 2023–2025 годах «Аэрофлоту» поставят 63 отечественных самолета.

Подробности — в материале «Ъ» « Минпромторгу дали срок».

Лаура Кеффер