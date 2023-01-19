Генетическое на память

Комитет Госдумы по безопасности в среду рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который значительно расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Предложения коммуниста Алексея Куринного ограничиться взятием анализа ДНК у людей, подозреваемых и обвиняемых только в тяжких и особо тяжких преступлениях, и не подвергать этой процедуре административно арестованных комитет не поддержал. Депутаты также одобрили поправки о порядке уничтожения геномной информации в случае возникновения у граждан права на реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Правительственные поправки к законам «О государственной геномной регистрации», «О порядке отбывания административного ареста» и «О персональных данных» были приняты в первом чтении еще в декабре 2020 года. Авторы инициативы предложили существенно расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации (сейчас анализ ДНК берут лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности), включив в него всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении любых преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Предполагается также наделить Следственный комитет полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации и уточнить перераспределение функций по ее проведению между органами государственной власти.

Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») пояснил “Ъ”, что столь долгая подготовка законопроекта ко второму чтению была связана в основном с согласованием разных позиций о том, у кого нужно обязательно собирать геномную информацию — только ли у тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, или еще и у административных нарушителей. Победил в итоге более широкий подход.

Тем не менее депутат Алексей Куринный (КПРФ) на заседании комитета 18 января попытался отстоять свои поправки о том, чтобы подвергать геномной регистрации лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении только тяжких и особо тяжких преступлений. «Наше общество сегодня болезненно воспринимает саму по себе геномную регистрацию и все действия с персональными данными»,— объяснил свою идею господин Куринный. Тем более, по его мнению, не стоит собирать геномную информацию лиц, подвергнутых административному аресту, учитывая, как широко сегодня применяется эта мера, «в том числе в рамках политического преследования активистов».

Представитель МВД Александр Авдейко назвал законопроект «важным и долгожданным», а в качестве возражения коммунисту Куринному рассказал историю о разбое в Волгоградском области. Там, по его словам, «неустановленное лицо» напало на продавщицу продуктового магазина: злоумышленник несколько раз ударил женщину, после чего скрылся, но оставил «биологические следы». И именно благодаря геномной проверке выяснилась личность этого ранее судимого гражданина, доложил генерал.

Зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия»), в свою очередь, отметил тенденцию, согласно которой свидетельская база при расследовании преступлений используется все реже и реже, поэтому геномная регистрация приобретает большое значение. «Увязывать геномную регистрацию с тяжестью совершенного преступления совершенно неправильно по одной простой причине — это не мера наказания. Это формирование базы данных в отношении всех лиц, которые попадали в сферу деятельности правоохранительных органов»,— подчеркнул господин Валеев. Его поддержал Анатолий Выборный, заявивший о необходимости «дать в руки правоприменителю действенный инструмент».

В то же время комитет поддержал поправки, внесенные ко второму чтению тремя единороссами: главой комитета по безопасности Василием Пискаревым, Анатолием Выборным и Михаилом Старшиновым. Они предложили закрепить в законе порядок уничтожения геномной информации в случае возникновения у подозреваемых, обвиняемых или осужденных права на реабилитацию. Основанием для уничтожения этих данных будут заявление, поданное в органы внутренних дел по месту жительства, и решение суда о реабилитации. Если речь идет о человеке, подвергнутом административному аресту, то геномная информация уничтожается в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении либо отмены наказания в виде ареста. В этом случае гражданин тоже должен будет обратиться в органы МВД с заявлением и постановлением суда.

Госдума планирует рассмотреть этот законопроект во втором чтении 24 января.

Ксения Веретенникова